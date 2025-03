Commission d’enquête sur les violences dans le cinéma : Jean Dujardin, Pierre Niney et Gilles Lellouche convoqués à l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a convoqué ce lundi 10 mars 2025 plusieurs figures du cinéma français dans le cadre de la commission d’enquête sur les violences dans le secteur du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. Parmi les personnalités auditionnées à huis clos figurent Jean Dujardin, Pierre Niney, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve et Pio Marmaï, réunis pour témoigner sur les dysfonctionnements et les abus dans l’industrie. Cette commission fait suite aux nombreuses révélations de violences sexuelles et psychologiques dans le milieu du cinéma, et vise à dresser un état des lieux sur la protection des mineurs et des adultes évoluant dans ces secteurs.

Cette initiative avait été impulsée par Judith Godrèche, après qu’elle a porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon pour des faits de viols sur mineure. L’actrice et réalisatrice avait plaidé pour la création d’une commission lors de son audition devant la délégation aux droits de l’enfant en 2024. Depuis, de nombreuses personnalités du monde du cinéma ont été entendues, ainsi que des représentants de médias, d’anciennes ministres et des journalistes spécialisés sur ces questions. Le travail de la commission, interrompu par la dissolution de l’Assemblée en 2024, a repris en octobre de la même année sous la présidence de Sandrine Rousseau.

Après cette première table ronde avec des acteurs et réalisateurs, une nouvelle session ouverte à la presse se tiendra le jeudi 13 mars, réunissant cette fois les producteurs Olivier Delbosc (Curiosa Films), François Kraus (Les Films du Kiosque), Dimitri Rassam (Chapter 2), Ardavan Safaee (Pathé Films) et Hugo Sélignac (Chi-Fou-Mi Productions). Ces auditions marquent une nouvelle étape dans la prise de conscience et la lutte contre les violences dans le monde du cinéma, un secteur encore largement touché par des mécanismes de silence et d’impunité.