“Vingt Dieux” : un premier film lumineux et puissant qui triomphe aux César

Récompensé du Prix de la Jeunesse à Cannes et récemment couronné du César du Meilleur Premier Film ainsi que du César de la Révélation Féminine pour Maïwène Barthèlemy, Vingt Dieux de Louise Courvoisier s’impose comme un film marquant du cinéma français actuel. Avec ce premier long-métrage, la réalisatrice offre une plongée saisissante dans la ruralité française et la jeunesse du Jura, entre rêve de grandeur et réalité brute du monde agricole.

Le film suit Totone, un adolescent insouciant et rebelle qui, après la mort accidentelle de son père, se retrouve confronté à des responsabilités trop grandes pour lui. Obligé de s’occuper de sa petite sœur et de trouver un moyen de subvenir à leurs besoins, il décide de fabriquer le meilleur Comté de la région afin de décrocher la médaille d’or du concours agricole. Entre les soirées arrosées et les bals populaires, Vingt Dieux capte avec une précision rare la culture et les enjeux d’une jeunesse qui oscille entre fatalisme et espoir. Mais loin de tout misérabilisme, Louise Courvoisier filme une génération soudée, ingénieuse et déterminée, avec une tendresse et une authenticité bouleversantes.

La grande révélation du film est Maïwène Barthèlemy, dont le jeu brut et sincère illumine l’écran. Interprétant Marie-Lise, une jeune agricultrice au franc-parler détonnant, elle incarne avec force et justesse cette jeunesse qui, malgré la dureté du quotidien, refuse de baisser les bras. Clément Faveau, dans le rôle de Totone, livre une performance magnétique, rendant son personnage à la fois vulnérable et profondément attachant. Avec des images d’une beauté saisissante, notamment lors des scènes de fabrication du Comté, et une écriture au plus près du réel, Vingt Dieux réussit à capturer l’essence d’un monde souvent oublié du cinéma, celui de la campagne française et de ses traditions.

Avec ces deux César bien mérités, Vingt Dieux confirme le talent de Louise Courvoisier, dont le regard singulier et poignant redonne à la ruralité sa place sur le grand écran. Une œuvre forte, sincère et vibrante, qui ne laisse personne indifférent.