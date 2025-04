Vidéo – Un pont trop loin ? L’Allemagne confrontée au problème des infrastructures vieillissantes

L’Allemagne, longtemps réputée pour son efficacité, fait aujourd’hui face à une crise de ses infrastructures vieillissantes, en particulier ses ponts. Près de 4 000 doivent être rénovés ou remplacés d’ici dix ans. Des fermetures soudaines causent des embouteillages et des perturbations locales, comme à Dresde où un pont s’est partiellement effondré, ou à Berlin, où un autre a été fermé pour raisons de sécurité.

Les autorités reconnaissent un manque d’entretien régulier, en partie dû à des politiques d’austérité sur plusieurs décennies. Un nouveau fonds massif de 500 milliards d’euros est prévu pour moderniser les infrastructures, incluant les ponts, les écoles, les hôpitaux et le réseau ferroviaire.

Les experts soulignent que, pour que cet investissement ait un réel impact, il faut accélérer les procédures administratives et éviter de se concentrer uniquement sur les cas les plus critiques. Le défi est aussi logistique : l’Allemagne manque de main-d’œuvre et d’équipement pour faire face à l’ampleur des travaux nécessaires.

En résumé, ce n’est pas tant un manque de compétences ou de fonds, mais une gestion insuffisante de l’entretien qui a conduit à cette situation. Les décideurs politiques sont maintenant confrontés à l’urgence d’agir rapidement, avant que d’autres infrastructures ne se détériorent davantage.