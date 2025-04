Une grande exposition interactive, du 3 avril 2026 au 10 janvier 2027, explore les liens entre musique et jeu vidéo, des bips 8-bits aux orchestres symphoniques.

Une odyssée sonore au cœur du jeu vidéo

À la Philharmonie de Paris, l’exposition « Video Games & Music » invite à un voyage sensoriel dans l’univers sonore du jeu vidéo, à travers plus de vingt installations interactives. Pensée pour les curieux comme pour les passionnés, cette rétrospective propose une immersion dans plus de 50 ans d’histoire, depuis les premiers sons rudimentaires des jeux d’arcade jusqu’aux compositions orchestrales contemporaines qui résonnent aujourd’hui dans les plus grandes salles de concert.

De Pac-Man à Zelda, de Final Fantasy à League of Legends, les musiques vidéoludiques ont évolué avec leur époque, devenant un véritable langage artistique. L’exposition explore cette progression, des contraintes techniques imposées par les premières puces sonores des années 60 à l’émergence de musiques interactives, adaptatives, qui se construisent en temps réel avec les actions du joueur.

Quand le joueur devient musicien

L’un des points forts de l’exposition réside dans la mise en lumière de la dimension participative du son dans le jeu vidéo. Contrairement à la musique de film, la bande-son vidéoludique se transforme au gré des décisions prises par le joueur, le plaçant ainsi au cœur du processus créatif. Grâce à des dispositifs innovants comme des capteurs de mouvement, des jeux musicaux collaboratifs et des expériences sensorielles, l’exposition permet à chacun d’expérimenter cette interaction directe entre geste et son.

Pensée comme une expérience pour tous les âges, « Video Games & Music » propose aussi un panorama de l’influence du jeu vidéo sur la culture musicale globale. Des artistes majeurs comme Jean-Michel Jarre, Radiohead, Nine Inch Nails ou encore le Wu-Tang Clan y sont célébrés pour avoir exploré, réinterprété ou intégré le langage du jeu vidéo dans leurs créations. Les visiteurs pourront également plonger dans les univers du chiptune et de la demoscene, courants musicaux qui ont fait du 8-bit une esthétique à part entière.