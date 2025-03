Santé – Des difficultés pour dormir? Un secret pour y remédier…

Les macronutriments, en particulier les glucides, les protéines et les graisses, peuvent avoir un impact direct sur la qualité du sommeil.

Une nouvelle étude a révélé comment les composants individuels de l’alimentation, à savoir les protéines, les glucides, les fibres et les graisses, peuvent améliorer ou aggraver la qualité du sommeil. Les résultats suggèrent que des interventions alimentaires peuvent être utilisées pour promouvoir la santé du sommeil, selon ce qui a été publié sur le site New Atlas, d’après la revue Medical Internet Research.

Cela fait longtemps que la science a affirmé que ce que l’on mange peut affecter la santé physique et mentale. Il est également bien connu que le manque de sommeil a des effets physiques et psychologiques.

Récemment, une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Institut international de médecine du sommeil intégré de l’Université de Tsukuba au Japon a révélé que les macronutriments – les glucides, les protéines et les graisses – peuvent avoir un impact direct sur la qualité du sommeil.

Les chercheurs ont déclaré qu’il s’agissait d’« une étude transversale utilisant des données réelles provenant d’applications mobiles pour tester l’hypothèse de relations entre les macronutriments et les composants alimentaires avec des critères de sommeil », en précisant qu’« ils ont examiné les relations entre le sommeil et les macronutriments tout en tenant compte des interactions entre eux grâce à une analyse des données combinées ».

Les chercheurs ont analysé les données de 4825 utilisateurs d’applications mobiles, Asken et Pokémon Sleep, qui recueillent des informations sur les habitudes alimentaires et le sommeil, respectivement. Les participants devaient utiliser les applications pendant au moins sept jours pour être inclus dans l’étude. L’âge moyen des participants était d’environ 37 ans, et 81,6 % d’entre eux étaient des femmes.

Mesure de l’efficacité du sommeil

Les chercheurs ont concentré leur étude sur les composants alimentaires qui avaient été liés au sommeil dans des études précédentes : l’énergie totale, les protéines, les graisses totales (y compris les graisses saturées, mono-insaturées et polyinsaturées), les glucides, le sodium, le potassium et la consommation de fibres alimentaires, en utilisant les informations recueillies par l’application Asken. Les données de Pokémon Sleep ont été utilisées pour calculer la durée totale du sommeil, le temps d’attente avant le début du sommeil (le temps qu’il faut pour passer de la pleine veille au sommeil) et le pourcentage de vigilance après le début du sommeil (WASO), qui est une mesure de l’efficacité du sommeil. Par exemple, si une personne se réveille une fois pendant la nuit et reste éveillée pendant 25 minutes, son WASO est de 25 minutes. Le pourcentage de WASO est calculé en divisant le temps de vigilance après le début du sommeil en minutes par le temps total de sommeil en minutes, puis en multipliant ce chiffre par 100. Bien que le WASO soit une mesure absolue de la vigilance en minutes, le pourcentage de WASO est une mesure relative évaluée par rapport au temps total de sommeil, ce qui aide à donner une image plus claire de l’efficacité du sommeil.

Effet des protéines et des graisses

D’après les analyses des chercheurs, il a été constaté que les personnes ayant consommé plus de protéines avaient tendance à dormir plus longtemps, en moyenne de 10 à 11 minutes, par rapport à celles ayant consommé moins de protéines. De plus, celles qui ont consommé plus de graisses ont généralement dormi moins longtemps, environ six à dix minutes de moins en moyenne. Un régime alimentaire plus riche en graisses était associé à un pourcentage de WASO plus élevé, ce qui signifie plus de temps passé éveillé après le sommeil, en particulier chez ceux ayant consommé les plus grandes quantités de graisses.

Glucides et fibres

Une consommation plus élevée de glucides était liée à un pourcentage de WASO plus bas, ce qui indique une meilleure continuité du sommeil. La consommation accrue de fibres alimentaires était associée à un sommeil plus long et plus rapide. Une consommation plus élevée de sodium par rapport au potassium (un rapport sodium/potassium plus élevé) était liée à un sommeil plus court (les participants avec le plus haut rapport sodium/potassium ont dormi de six à onze minutes de moins) et ils ont mis une à deux minutes de plus pour s’endormir, avec un pourcentage de WASO plus élevé.

Les chercheurs ont ensuite examiné les changements dans la composition alimentaire au lieu de simplement comparer la consommation des composants élevés et faibles. Ils ont découvert que la consommation accrue de protéines augmentait le sommeil d’environ 16 minutes. Les graisses mono-insaturées (présentes dans des aliments comme l’huile d’olive, l’avocat et les noix) ont conduit à un endormissement environ cinq minutes plus tard et à plus de temps passé éveillé la nuit. La consommation accrue de graisses polyinsaturées (présentes dans le poisson, les noix et les graines de tournesol) était liée à un sommeil plus court, mais également à un endormissement plus rapide et moins de réveils la nuit.

Les chercheurs ont conclu que les résultats de l’étude « mettent en lumière le rôle potentiellement complexe des facteurs alimentaires dans la régulation du sommeil et suggèrent que des interventions alimentaires peuvent améliorer le sommeil ».