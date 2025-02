Versailles ouvre des espaces cachés pour célébrer les 150 ans de la République

À l’occasion des 150 ans de la IIIe République, le Château de Versailles dévoile des espaces habituellement inaccessibles au public. Depuis le 15 février 2025, les visiteurs peuvent découvrir la salle du Congrès et l’appartement du président du Congrès, des lieux emblématiques de la politique française et de l’histoire républicaine, ouverts exceptionnellement jusqu’à fin septembre 2025.

La salle du Congrès, construite en 1875 dans l’aile sud du château, est un monument de l’architecture de la IIIe République. Imposante, avec ses 700 m², elle a été conçue pour accueillir les séances parlementaires, notamment les élections présidentielles jusqu’en 1953. Sa décoration, inspirée du style Louis XIV, témoigne des racines monarchiques de l’époque, avec des colonnades majestueuses et le soleil radiant de Louis XIV omniprésent. Aujourd’hui, ce lieu reste utilisé pour des événements politiques, tels que les révisions constitutionnelles ou les allocutions du président de la République devant le Congrès.

L’appartement du président du Congrès, réaménagé en 1875 dans un style néo-Louis XV, est également ouvert à la visite. Occupé par le président de l’Assemblée nationale sous la IIIe République, cet appartement d’apparat se distingue par des moulures en plâtre doré et une vue imprenable sur l’Orangerie et la pièce d’eau des Suisses. Bien qu’il ne conserve pas de décoration royale, il reste un lieu vivant, utilisé aujourd’hui par les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale, et parfois par le président de la République lui-même.

Ces ouvertures exceptionnelles s’inscrivent dans un projet plus large du Château de Versailles, visant à rendre accessibles des espaces méconnus, souvent relégués à l’histoire politique. Selon Christophe Leribault, président du château, cette initiative fait partie d’un plan de découverte progressive de ce “Versailles secret”, avec l’ambition de révéler au grand public des galeries et des collections souvent ignorées.

Les visites se poursuivront tous les week-ends et sur rendez-vous en semaine, avec des visites guidées. Pour compléter cette immersion, plusieurs podcasts et événements, comme une visite théâtralisée prévue au printemps, permettront d’enrichir l’expérience des visiteurs et de leur offrir une nouvelle perspective sur le rôle historique du château dans la vie démocratique française.