Véronique Tadjo, invitée du Salon du livre africain à Paris : une voix incontournable de la littérature africaine

La romancière et poétesse franco-ivoirienne Véronique Tadjo est l’une des invitées d’honneur du Salon du livre africain de Paris, un événement majeur célébrant la richesse littéraire du continent. Cette participation est également l’occasion pour elle de présenter son recueil de poésie Latérite, dans le cadre du Printemps des Poètes. À travers cette œuvre marquée par une langue à la fois lyrique et engagée, elle explore la mémoire collective africaine, l’héritage des griots et l’impact des conflits sur les individus. Engagée, Véronique Tadjo met en lumière les enjeux sociaux et historiques de l’Afrique contemporaine, tout en offrant une réflexion universelle sur l’humanité.

Née en 1955 à Paris, mais ayant grandi en Côte d’Ivoire, Véronique Tadjo puise dans cette double culture une inspiration qui traverse toute son œuvre. Son travail, oscillant entre poésie, roman et littérature jeunesse, est profondément ancré dans la mémoire africaine. Auteure de nombreux ouvrages majeurs comme Reine Pokou, concerto pour un sacrifice (Grand Prix d’Afrique Noire 2005) et Loin de mon père, elle a également consacré des livres au génocide rwandais (L’Ombre d’Imana) et à l’épidémie d’Ebola (En compagnie des hommes). Son dernier roman, Je remercie la nuit, publié en 2024, témoigne une fois de plus de son regard sensible et engagé sur les réalités africaines et humaines.

Véronique Tadjo ne se limite pas à l’écriture : elle a été enseignante et chercheuse, notamment en Afrique du Sud, où elle a dirigé le département de français de l’Université du Witwatersrand à Johannesburg. Elle anime également des ateliers d’écriture à travers l’Afrique et le monde, contribuant à former de nouvelles générations d’auteurs. Son engagement littéraire et éducatif, son talent de conteuse et son regard lucide sur les défis du continent africain font d’elle une figure incontournable de la littérature contemporaine.