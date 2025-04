Une ville réinvente la route : des courbes à la place des lignes droites

À Montgomery, dans la banlieue de Philadelphie, la mairie a tracé une nouvelle trajectoire. Littéralement. Sur certaines portions de route, les marquages au sol ne sont plus droits, mais volontairement sinueux. Objectif : désorienter l’œil du conducteur et, par effet de surprise, réduire la vitesse. Une stratégie inattendue, inspirée des principes de design urbain et de psychologie visuelle, qui espère remplacer les traditionnels ralentisseurs par une approche plus douce… mais tout aussi efficace.

La fin du pilotage automatique

À l’origine de cette initiative, un problème universel : la vitesse excessive. Trop de conducteurs transforment les lignes droites en pistes d’accélération, surtout dans les zones résidentielles. En perturbant la symétrie et la prévisibilité de la route, les lignes courbes brouillent les repères et cassent les automatismes. Le conducteur est incité à redoubler d’attention — et à lever le pied. « Ces mesures sont mises en place suite aux nombreuses plaintes concernant la voie rapide qu’est devenue Grays Lane », justifie la municipalité sur sa page Facebook. Le projet a été validé après consultation des ingénieurs de la circulation et des agents de sécurité routière.

Une mesure qui fait débat

Comme tout changement visible, la nouveauté divise. Certains saluent un geste créatif et intelligent, d’autres crient à l’inefficacité. « On dirait un dessin de maternelle », raille un habitant, interrogé par NBC News Philadelphia. D’autres auraient préféré des mesures plus classiques, comme des dos d’âne ou des radars pédagogiques. Mais que la méthode séduise ou non, elle a au moins un mérite : attirer l’attention sur un enjeu souvent ignoré, celui de la sécurité routière urbaine. Reste à savoir si cette approche inspirera d’autres communes… ou finira en queue de poisson.