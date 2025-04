Une version modifiée du « régime méditerranéen » pour renforcer les os, en particulier chez les femmes

Une nouvelle étude a révélé que les femmes plus âgées qui ont suivi un régime méditerranéen à faible teneur en calories, associé à de la marche et des exercices de résistance pendant 3 ans, ont amélioré leur densité osseuse, notamment dans la région du bas du dos, selon le réseau « CNN ».

Jésus Francisco García-Gavilán, chercheur associé à l’étude et principal statisticien biomédical à l’Université Rovira i Virgili de Tarragone, en Espagne, a déclaré : « Le régime méditerranéen à faible teneur en calories implique que les participants suivent une version modifiée du régime méditerranéen traditionnel, avec environ 30 % de calories en moins par rapport à leur consommation habituelle. »

Les femmes participantes à l’étude, âgées de 55 à 75 ans, ont également réussi à prévenir la dégradation osseuse qui se produit généralement lors de la perte de poids, selon la recherche publiée dans la revue « JAMA Network Open ».

García-Gavilán a ajouté : « Des recherches antérieures ont montré que la perte de poids – notamment par régime alimentaire seul – pouvait entraîner une diminution de la densité osseuse, ce qui présente des risques pour les personnes âgées. De plus, l’exercice seul ne prévient pas toujours ce problème. »

Il a ajouté : « Ce qui est nouveau dans cette étude, c’est la découverte que la combinaison d’un régime méditerranéen équilibré et hypocalorique avec une activité physique peut empêcher la perte osseuse chez les femmes plus âgées, même lors de la perte de poids. Cela confirme que le type de régime est important lors de la perte de poids, et pas seulement la consommation de calories. »

Le Dr Andrew Freeman, directeur du département de prévention des maladies cardiovasculaires et du bien-être à un centre médical de Denver, a déclaré que les résultats de l’étude ne sont pas surprenants.

Freeman, qui n’a pas participé à cette nouvelle recherche, a déclaré : « Lorsque vous adoptez un mode de vie que les humains étaient censés vivre depuis toujours, comprenant beaucoup de mouvement et une alimentation principalement à base de plantes simples, tous les systèmes s’améliorent, y compris la densité osseuse. »

Le régime méditerranéen, primé, se distingue par une méthode de cuisson simple basée sur les plantes ; la plupart des repas se concentrent sur les fruits, les légumes, les céréales complètes, les légumineuses, les graines et quelques noix, avec un accent particulier sur l’huile d’olive extra-vierge. Les autres graisses, telles que le beurre (si consommées), sont rarement utilisées, et le sucre ainsi que les aliments raffinés sont évités.

La viande rouge est consommée avec modération, souvent pour apporter de la saveur au plat. Les poissons gras, riches en acides gras « oméga 3 », sont encouragés, tandis que les œufs, les produits laitiers et les volailles sont consommés en quantités beaucoup plus petites que dans le régime occidental traditionnel.

Manger selon le régime méditerranéen est associé à un risque réduit de cancer du sein, de démence, de dépression, de diabète, de cholestérol élevé et de perte de mémoire. De plus, l’adhésion à ce régime peut entraîner une perte de poids et une durée de vie plus longue.

Pourquoi ce régime aide-t-il spécifiquement à maintenir la santé des os ?

García-Gavilán a expliqué : « Le régime méditerranéen est riche en nutriments qui favorisent la santé des os. Les noix et les produits laitiers fournissent le calcium, le magnésium et la vitamine D essentiels. Il a été prouvé que les graisses saines, comme celles contenues dans l’huile d’olive, réduisent l’inflammation. »

Il a ajouté que les antioxydants, tels que la vitamine C présente dans les fruits et légumes, peuvent aider à protéger et soutenir les cellules osseuses, tandis que d’autres vitamines importantes, comme la vitamine K présente dans des légumes comme les épinards, jouent un rôle dans le renforcement des os.

Il a poursuivi : « Ces nutriments agissent ensemble pour réduire le risque de perte osseuse et soutenir son maintien, en particulier à mesure que nous vieillissons. Comprendre ce contexte nutritionnel est essentiel pour préserver notre qualité de vie à long terme. »