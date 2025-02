Une technique pour modifier les ondes cérébrales associées à la dépression et à l’anxiété

Une récente étude a mis en évidence qu’une méthode efficace pour modifier les ondes cérébrales liées à la dépression et à l’anxiété est la méditation.

Selon le New York Post, l’étude a montré que la méditation influence des zones spécifiques du cerveau responsables de la gestion des émotions et de la mémoire, et qu’elle est particulièrement efficace pour apaiser l’esprit.

La méditation est liée à de nombreux bienfaits pour la santé, tels que la réduction de la pression artérielle, l’amélioration du sommeil, le renforcement du système immunitaire, et même une meilleure digestion.

Elle a aussi prouvé son efficacité pour aider à gérer les symptômes de l’anxiété, de la dépression et du stress. Bien que les recherches antérieures aient mis en avant les bienfaits mentaux de la méditation, son effet précis sur le cerveau n’était pas totalement compris avant cette étude.

L’étude a été réalisée auprès de huit patients souffrant d’épilepsie résistante aux médicaments, qui avaient des électrodes implantées dans l’amygdale et l’hippocampe, permettant ainsi un suivi constant de l’activité cérébrale.

Les participants ont effectué une session de méditation de 10 minutes. Les chercheurs ont observé que cette séance provoquait des changements dans la puissance et la durée des ondes cérébrales « bêta » et « gamma ».

Le Dr Ignacio Saiz, professeur en neurosciences à l’École de médecine de Mount Sinai aux États-Unis et auteur principal de l’étude, a déclaré : « Ces types d’ondes cérébrales sont influencées par des troubles de l’humeur comme la dépression et l’anxiété, ce qui rend la possibilité de les réguler consciemment par la méditation extrêmement fascinante. Cela pourrait expliquer l’impact positif de cette pratique sur les individus. »

Bien que les résultats soient prometteurs, certaines limites et facteurs ont influencé les conclusions de l’étude. L’échantillon était petit et les chercheurs n’ont observé les effets de la méditation qu’une seule fois, sans analyser l’impact d’une pratique régulière ou des bienfaits à long terme.

Cependant, les chercheurs soulignent que cette étude pourrait contribuer au développement de traitements futurs pour les troubles psychologiques, comme l’anxiété et la dépression, basés sur la méditation.