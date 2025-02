Une sculpture de Camille Claudel vendue 3,1 millions d’euros après une découverte inédite

Une version de “L’Âge mûr”, célèbre sculpture en bronze de Camille Claudel, a été adjugée 3,1 millions d’euros aux enchères à Orléans, un montant bien supérieur à son estimation initiale comprise entre 1,5 et 2 millions d’euros. D’après France 3 Centre-Val de Loire, l’acheteur a participé à la vente par téléphone et a souhaité rester anonyme.

L’œuvre a été retrouvée par hasard en septembre dernier dans un appartement parisien inhabité, situé près de la tour Eiffel. C’est Matthieu Semont, commissaire-priseur chargé de l’inventaire, qui l’a découverte sous un drap, recouverte de poussière. “Je suis entré dans un appartement plongé dans le noir et, en soulevant le linge qui recouvrait la sculpture, j’ai immédiatement reconnu une partie de l’œuvre”, a-t-il confié à France Bleu Orléans.

Selon les historiens de l’art, cette sculpture, réalisée entre 1892 et 1898, illustre la rupture entre Camille Claudel et Auguste Rodin, mettant en scène trois figures symbolisant le passage du temps et l’abandon. “Ce bronze est d’une qualité stupéfiante”, a souligné Matthieu Semont, rappelant que seuls trois autres exemplaires de cette œuvre existent, exposés aux musées d’Orsay et Rodin à Paris, ainsi qu’au musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine.

Près de 340 personnes étaient présentes dans la salle de l’Institut d’Orléans pour assister à la vente, un événement rare dans le marché de l’art. “C’est toujours émouvant de voir une œuvre aussi exceptionnelle réapparaître après tant d’années”, a déclaré un spectateur interrogé par France Bleu. Ce résultat fait de cette vente la deuxième plus importante jamais réalisée pour une sculpture de Camille Claudel.