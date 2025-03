Une rare étude à l’huile d’Eugène Delacroix découverte près de Tours

Une œuvre inédite du peintre Eugène Delacroix a été retrouvée dans une maison près de Tours lors d’un inventaire. Ce tableau, une étude à l’huile représentant des lions au repos, sera mis aux enchères le 28 mars à l’hôtel Drouot à Paris. Il s’agit d’une découverte exceptionnelle, car Delacroix réalisait la majorité de ses études au fusain plutôt qu’à l’huile, rendant cette toile particulièrement précieuse.

D’une dimension de 61 cm sur 50 cm, la peinture met en scène sept lions paisiblement installés, dans des tons chauds d’ocre et de brun. Malo de Lussac, commissaire-priseur à l’origine de la découverte, a immédiatement été frappé par la puissance du tableau. « Les propriétaires n’avaient pas la certitude qu’il s’agissait d’un Delacroix. Mais dès que je l’ai vu, j’ai ressenti son magnétisme », a-t-il confié à La Nouvelle République. Conservée dans une même famille depuis 150 ans, l’œuvre n’a pas été exposée depuis 1864 et son authenticité a été confirmée grâce à des lettres retrouvées dans un meuble de la maison.

Estimée entre 200 000 et 300 000 euros, cette toile pourrait atteindre une somme bien supérieure lors de la vente, en raison de sa rareté et de l’intérêt des collectionneurs pour les œuvres inédites du maître romantique. Connue des spécialistes, mais invisible du grand public depuis plus d’un siècle, cette Étude de lions marque un nouvel ajout précieux à l’héritage de Delacroix, célèbre pour son obsession des fauves qu’il observait régulièrement au Jardin des Plantes à Paris.