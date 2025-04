Une nuit au musée : la National Gallery offre une expérience inédite à Londres

Pour célébrer ses 200 ans et le réaménagement de son aile Sainsbury, la National Gallery propose à un heureux gagnant de passer la nuit du 9 au 10 mai au cœur de ses chefs-d’œuvre. Une première dans l’histoire de l’institution londonienne.

Dormir avec Botticelli, dîner chez Locatelli

C’est une initiative aussi rare que poétique : un tirage au sort lancé par la National Gallery permet à toute personne majeure inscrite à sa newsletter avant le 28 avril 2025 à 18h (heure britannique) de remporter une nuit insolite dans l’un des lieux les plus emblématiques de l’art occidental. Le lauréat sera invité à passer la soirée et la nuit dans une chambre installée sur le pont reliant l’aile Sainsbury – fraîchement rénovée – au bâtiment principal du musée.

Avant cela, il profitera d’un dîner pour deux au restaurant Locatelli, tout récemment ouvert au sein de la galerie, dans un décor imaginé par Paula Rego. Suivra une visite privée du nouvel accrochage, intitulé C C Land – The Wonder of Art, en compagnie d’un conservateur du musée. Le lendemain matin, petit-déjeuner au lit et promenade en solitaire dans les salles encore désertes de la National Gallery compléteront cette immersion artistique.

Une opération anniversaire aux allures de rêve éveillé

Cette nuit exceptionnelle coïncide avec l’inauguration de la nouvelle scénographie des collections permanentes, qui rassemble plus de 1 000 œuvres du XIIIe au XXe siècle, de Monet à Piero della Francesca. L’aile Sainsbury, conçue à l’origine par Robert Venturi et Denise Scott Brown, a été entièrement repensée par l’architecte Annabelle Selldorf. Elle propose désormais des espaces lumineux et ouverts, comprenant une nouvelle librairie, un bar, ainsi que le restaurant Locatelli.

En 2024, une opération similaire avait été organisée au musée d’Orsay avec le soutien d’Airbnb, à l’occasion des Jeux olympiques. Cette fois, c’est la National Gallery qui transforme l’expérience muséale en moment intime et sensoriel, affirmant ainsi sa volonté d’ouvrir ses portes à de nouveaux publics à travers des formats innovants. Avec ses 2 300 œuvres et l’entrée gratuite, l’institution britannique entend marquer durablement les esprits pour son bicentenaire.