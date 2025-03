Mode – Louis Vuitton et Murakami lancent une nouvelle collection

Après vingt ans depuis la première rencontre entre Louis Vuitton et Takashi Murakami – qui a offert au monde la collaboration légendaire devenue un symbole d’une époque entière –, la maison revient aujourd’hui avec fierté pour annoncer le lancement de la collection Louis Vuitton × Murakami, une nouvelle édition éclatante qui rend hommage à la collection originale et lui donne une nouvelle dimension, pleine de joie et de bonheur.

Ce nouveau projet comprend plus de 200 pièces créatives et joyeuses et représente une rétrospective contemporaine de la relation créative qui a uni la maison et l’artiste Murakami, qui se manifeste à travers la vision créative unique et les réalisations époustouflantes mêlant l’artisanat ancré dans les traditions de la maison, la technologie moderne et l’attractivité éternelle qui a marqué ce moment charnière dans l’histoire de la culture pop et des collectionneurs de pièces précieuses au début du 20e siècle. La collection Louis Vuitton × Murakami prouve une fois de plus l’engagement indéfectible de Louis Vuitton envers la créativité, l’innovation et l’expérience pratique, tout en ouvrant une fenêtre sur le monde de Murakami, un univers de joie, de couleurs et de fantaisie envoûtante.

L’artiste Murakami, né dans les années 1960, est mondialement reconnu pour sa capacité unique à fusionner les mondes de l’art traditionnel japonais, de la science-fiction, de l’animation japonaise (anime) et des personnages kawaii qu’il présente dans ses motifs récurrents et qu’il dépeint dans ses tableaux, sculptures et films, créant ainsi un point de rencontre entre la culture pop, l’histoire et l’art raffiné. La collection Louis Vuitton × Murakami présente à nouveau les œuvres pleines de fun et de profondeur que l’artiste a créées lors de sa première collaboration avec la maison, sous la direction du directeur artistique de l’époque, Marc Jacobs, parmi lesquelles l’iconique motif du logo de la marque, réinterprété dans une version colorée sans précédent dans l’histoire de Louis Vuitton. Aujourd’hui, la maison célèbre ces chefs-d’œuvre en les intégrant à une large collection d’articles en cuir et d’accessoires pour femmes, parmi les plus convoités, tels que : les sacs iconiques City, les foulards en soie, les lunettes de soleil, les bijoux modernes, les chaussures et les parfums.

Toutes ces créations sont aujourd’hui le fruit des avancées technologiques, en parfaite harmonie avec l’héritage de l’artisanat et de l’expertise qui forment l’âme de Louis Vuitton, offrant une impression plus précise et claire que jamais, avec des couleurs vibrantes et des détails soignés qui mettent en valeur chaque personnage et chaque motif des créations de Murakami, tout en leur apportant une touche de magie et de perfection. Dans cet univers vaste des créations Louis Vuitton × Murakami, la collection Monogram Multicolore brille avec ses lettres LV entrelacées et ses motifs floraux enchanteurs, vibrant de 33 couleurs différentes, et orne certains des sacs iconiques de la maison, comme les City Bags : Keepall, Coussin, Dauphine, OnTheGo et Speedy, ainsi que des ceintures, des portefeuilles, des sandales à talon intégré, sans oublier le spectaculaire Rolling Trunk. L’esprit ludique et joyeux se manifeste également dans le logo LV Hands qui orne les sacs Alma BB et un foulard en soie, tandis que les touches du Superflat Panda dansent sur les baskets, porte-clés et planches de skateboard.

Le motif Superflat Garden, avec ses fleurs souriantes, apporte éclat et bonheur à la bouteille de parfum Attrape-Rêves, tandis que les sacs Capucines s’agrémentent de nouveaux designs uniques. Le motif des fleurs de cerisier Cherry Blossom se déploie au-dessus des sacs Papillon vivants, des sandales à talons larges et du Rolling Trunk Courrier Lozine 110 Fleurs, créant une toile de magie et d’unicité. La collection Louis Vuitton × Murakami demeure, en fin de compte, un reflet de l’esprit de joie et d’immortalité qui a marqué le projet de collaboration original.

Le lien créatif entre Louis Vuitton et Takashi Murakami dépasse encore toutes les frontières, qu’elles soient temporelles ou liées aux tendances de mode, et s’étend à travers les générations et les sociétés du monde entier, offrant des créations dignes d’admiration et de collection, hier, aujourd’hui et pour toujours. La maison célèbre le lancement de cette nouvelle édition dans un spectacle visuel immersif, qui s’étend des vitrines innovantes aux plateformes temporaires dans les espaces ouverts ou à l’intérieur des magasins, accompagnées d’expériences interactives en magasin et d’une campagne publicitaire dédiée. Le deuxième chapitre de la collection sera d’abord mis en ligne sur louisvuitton.com le 14 mars, avant d’être lancé officiellement dans les magasins du monde entier le 21 mars 2025. Ce chapitre mettra en avant le motif des fleurs de cerisier de Murakami, parfait pour l’atmosphère printanière.