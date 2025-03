Une innovation fascinante… Une bague qui suit les émotions des couples

Dans une démarche innovante exploitant les avancées technologiques modernes, l’application « RAW » s’est associée à l’entreprise « Queens Tech » pour lancer un nouvel appareil en forme de bague que les couples peuvent porter afin de suivre les émotions de leur partenaire.



Cette bague innovante suit les battements du cœur et utilise des capteurs biométriques pour surveiller les indicateurs physiques et émotionnels des utilisateurs, selon un article publié sur le site « Fastcompany ».



Une innovation qui renforce la communication émotionnelle entre les couples

La bague recueille des données précises sur les indicateurs biométriques des individus, y compris les battements du cœur, et détecte les variations émotionnelles et vocales, permettant ainsi aux couples de mieux comprendre les émotions de leur partenaire en temps réel.



Selon la publication de l’entreprise, l’objectif de cet appareil est de « garder le battement de votre cœur et celui de votre partenaire comme un seul et même cœur », permettant une communication émotionnelle qui dépasse les mots.



Surveillance des émotions… De l’excitation au stress

Les concepteurs de la bague affirment que l’appareil est capable d’identifier diverses émotions telles que le stress, l’anxiété et l’excitation. D’après Marina Anderson, fondatrice de « RAW », les couples peuvent facilement détecter les changements émotionnels de leur partenaire.



Fait intrigant, la bague est également capable de « comprendre le contexte » et de différencier les variations du rythme cardiaque dues à l’exercice physique de celles résultant d’une excitation émotionnelle, renforçant ainsi la précision du dispositif dans le suivi des sentiments.



Défis potentiels… Surveiller les émotions de son partenaire peut être embarrassant

Bien que la bague offre de nombreux avantages, son utilisation dans certaines situations peut s’avérer délicate. Par exemple, elle pourrait clignoter en rouge violacé, signalant une excitation émotionnelle, dans des endroits inappropriés comme le travail, ce qui pourrait être embarrassant.



De plus, donner à son partenaire un accès total à ses émotions intimes pourrait susciter de la jalousie et entraîner des abus, comme une surveillance excessive.



Date de lancement sur le marché

Le lancement de la bague est prévu pour fin 2025 ou début 2026, selon les déclarations de l’entreprise. Toutefois, malgré l’annonce de cette innovation, le prix et d’autres détails sur son coût n’ont pas encore été révélés.



Bien que cet appareil promette d’améliorer la communication émotionnelle entre les couples, des questions subsistent quant à ses implications sociales et éthiques. Il pourrait devenir un outil utile dans certaines situations, mais son utilisation nécessitera un équilibre délicat entre ses avantages et les risques potentiels.