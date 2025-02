Une habitude répandue pourrait nuire gravement à votre santé, tout comme le tabagisme… Soyez vigilant !

Rester assis trop longtemps peut être néfaste, mais rester debout devant son bureau n’est pas forcément la solution idéale.



D’après le Dr Stephen Williams, cardiologue au centre « New York Langone », l’inactivité est aussi dangereuse pour la santé que le tabagisme, rapporte le journal « New York Post ».



Il explique que certains patients pensent être actifs simplement parce qu’ils restent debout toute la journée. Cependant, selon lui, cela ne suffit pas à répondre aux critères de l’activité physique.



Williams insiste sur l’importance du mouvement. L’exercice régulier procure de nombreux bienfaits : contrôle du poids, baisse de la pression artérielle, amélioration du taux de cholestérol, renforcement musculaire et osseux, réduction de l’inflammation, et soutien des fonctions cérébrales. Il contribue également à réduire le stress, l’anxiété et la dépression.



Prolonger la position assise est associé à divers problèmes de santé, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète, la prise de poids, la dépression et certains cancers. Une étude menée sur 8 000 adultes a d’ailleurs démontré que la sédentarité augmente significativement le risque de décès prématuré.



« Mener une vie sédentaire est aussi nocif que fumer… C’est extrêmement mauvais », alerte Williams.



Toutefois, remplacer la position assise par la station debout n’est pas une solution miracle, même si cela permet de brûler légèrement plus de calories. Selon Ben Greenfield, expert en fitness, l’immobilité prolongée, quelle que soit la posture, peut nuire à la santé au bout de 60 à 90 minutes.



Williams recommande donc de privilégier le mouvement plutôt que de se focaliser uniquement sur la position debout. Il n’est pas nécessaire de s’imposer des séances de sport intensives : il suffit d’augmenter son rythme cardiaque pendant 10 à 15 minutes plusieurs fois par jour, pour atteindre environ 30 minutes d’activité quotidienne.



Son conseil clé : « La sédentarité est le nouveau tabac… Évitez-la à tout prix. »



Les spécialistes préconisent ainsi de se lever et de bouger toutes les 30 minutes pour limiter les effets nocifs d’une position assise prolongée et préserver sa santé.