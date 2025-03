Une femme âgée décède dans un hôtel Trump à cause d’une porte tournante: son fils demande réparation

Une femme de 78 ans est décédée après avoir violemment heurté une porte tournante à l’hôtel Trump International de Las Vegas, aux États-Unis, selon une nouvelle plainte déposée en justice.

Le fils de Diana Troschke a intenté une action en justice pour homicide involontaire contre la chaîne Trump Hotels la semaine dernière, après la mort de sa mère des suites de blessures présumées subies lors de son séjour à l’hôtel, selon le New York Post.

D’après la plainte, la victime, originaire de San Francisco, aurait été poussée violemment vers l’avant par la porte tournante alors qu’elle tentait de quitter l’hôtel en mars 2023.

Le dossier judiciaire précise : « En conséquence, Mme Troschke a été violemment projetée hors de la porte tournante, ce qui l’a propulsée sur plusieurs mètres avant qu’elle ne chute face contre le trottoir. »

La plainte affirme que cette chute lui a causé des blessures graves et durables nécessitant des soins médicaux intensifs. Toutefois, la nature exacte de ses blessures n’a pas été immédiatement précisée.

Mme Troschke est décédée en octobre 2023, soit plusieurs mois après l’incident, en raison de complications liées à ses blessures, selon le dossier.

La famille accuse l’hôtel Trump International de négligence dans l’entretien de la porte tournante, affirmant que l’établissement aurait dû être conscient du danger qu’elle représentait pour les clients.

La plainte réclame des dommages et intérêts non spécifiés pour couvrir les frais médicaux et les coûts des funérailles.