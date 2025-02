Une exposition à la Philharmonie de Paris pour redécouvrir le disco sous un nouvel angle

La Philharmonie de Paris met le disco à l’honneur avec Disco, I’m Coming Out, une exposition inédite qui revient sur l’histoire et l’héritage de ce mouvement musical et culturel. À travers un parcours immersif et documenté, elle vise à déconstruire les clichés associés au genre et à mettre en lumière son impact social et politique.

Né au début des années 1970 aux États-Unis, le disco s’est nourri de la soul, du funk et du gospel, devenant un espace d’expression pour les communautés afro-américaines et LGBTQ+. Jean-Yves Leloup, commissaire de l’exposition, rappelle que cette musique festive a aussi été un vecteur de revendications, notamment en faveur des droits civiques et de la visibilité homosexuelle. L’exposition propose ainsi un voyage à travers des archives audiovisuelles, des costumes, des œuvres d’art et une bande-son signée Dimitri from Paris, soulignant l’influence du disco sur la culture populaire et l’esthétique contemporaine.

Au fil des années, le disco s’est imposé bien au-delà des clubs new-yorkais, influençant la mode, le cinéma et même la publicité. Des artistes comme Madonna, Daft Punk ou Dua Lipa en ont perpétué l’esprit, témoignant de son intemporalité. L’exposition, qui se tiendra du 14 février au 17 août 2025, ambitionne ainsi de réhabiliter cette musique parfois moquée, en rappelant son rôle fondamental dans l’histoire de la culture populaire.