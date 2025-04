Une étude révèle la véritable source du bonheur psychologique

Une équipe de chercheurs économiques de l’Université de Kent au Royaume-Uni a mené une étude sur l’impact des chiens et des chats sur la satisfaction de la vie et le bien-être des humains, et leurs résultats pourraient surprendre certains.

L’étude récente a révélé que le bonheur que les animaux de compagnie apportent à leurs propriétaires procure des bénéfices psychologiques similaires à ceux obtenus par le mariage ou une augmentation annuelle substantielle allant jusqu’à 70 000 livres sterling (environ 91 000 dollars). En utilisant l’approche du « bien-être de la vie », les économistes peuvent traduire les actifs intangibles, tels que l’amitié et la famille, en un revenu virtuel.

L’étude, qui a impliqué 2 500 familles britanniques, a montré que posséder un animal de compagnie était associé à une augmentation de 3 à 4 points sur une échelle de 1 à 7 en termes de satisfaction de la vie, des valeurs similaires à celles obtenues en rencontrant régulièrement des amis et des proches.

Les économistes ont démontré que le mariage, par rapport à la célibat, équivalait à environ 70 000 livres sterling par an (91 500 dollars par an). En revanche, la séparation représentait une perte d’environ 170 000 livres sterling par an (222 000 dollars par an).

La docteure Adelina Gschwandtner, de l’Université de Kent et auteure principale de l’étude, a expliqué dans une interview pour le journal The Times qu’elle s’était inspirée d’une recherche qui avait estimé la valeur financière de l’amitié humaine : « Je me suis dit, si cela est possible pour les amis, pourquoi ne le serait-ce pas pour les animaux de compagnie ? »

Elle a ajouté : « Je comprends pourquoi certaines personnes peuvent douter de la valeur des 70 000 livres… étant donné que beaucoup considèrent les animaux de compagnie comme de meilleurs amis et membres de la famille, ces valeurs semblent raisonnables… Je pense aussi que beaucoup de gens ne réalisent pas vraiment l’importance de leurs animaux de compagnie pour eux. »

Il est bien connu que les propriétaires de chiens qui les promènent régulièrement bénéficient d’une meilleure santé cardiovasculaire, tandis qu’avoir un chat à la maison peut réduire le risque d’asthme et de rhinite allergique chez les enfants exposés aux allergènes des animaux de compagnie.

Il a également été prouvé que caresser nos animaux de compagnie diminue les niveaux de cortisol, l’hormone du stress, dans notre corps, ce qui mène à une approche plus calme de la vie, ayant ainsi un impact positif sur la pression artérielle et réduisant les risques de dépression clinique.

La docteure Gschwandtner a ajouté : « Cette recherche répond à la question de savoir si la compagnie des animaux de compagnie est bénéfique pour nous avec une réponse claire : oui… les animaux de compagnie se soucient de nous et il existe une valeur financière importante liée à leur compagnie. Ces informations peuvent être utilisées dans les pratiques et les politiques de santé visant à accroître le bien-être et la satisfaction de la vie des humains grâce aux animaux de compagnie. »

L’article de recherche a été publié dans la revue Social Indicators Research.