Une étude révèle la raison derrière la couleur rouge de Mars

La planète Mars est célèbre pour sa couleur rouge, ce qui lui vaut le surnom de « planète rouge ». Désormais, certains scientifiques affirment avoir découvert la source probable de cette couleur distinctive.

Mars est l’une des planètes les mieux étudiées de notre système solaire en raison de sa proximité avec la Terre et du grand nombre de sondes spatiales qui l’ont visitée au cours des dernières décennies. Les sondes en orbite et celles qui ont atterri à sa surface ont fourni des données montrant que la couleur rouge de Mars provient des minerais de fer rouillés présents dans la poussière qui recouvre la planète.

Selon la chaîne américaine CNN, les scientifiques avaient précédemment suggéré qu’à un moment donné, le fer contenu dans les roches de Mars avait réagi avec l’eau ou avec de l’eau et de l’oxygène dans l’atmosphère, formant de l’oxyde de fer, de la même manière que la rouille se forme sur Terre.

Au fil de milliards d’années, l’oxyde de fer s’est décomposé en poussière et s’est répandu sur toute la planète, transportée par les vents martiens.

Les analyses précédentes de l’oxyde de fer sur Mars, basées uniquement sur les observations des sondes spatiales, n’ont révélé aucune preuve de la présence d’eau, ce qui avait amené les chercheurs à croire que le minéral responsable de la couleur de Mars était l’hématite (l’un des principaux minéraux du minerai de fer), qui se forme dans des conditions sèches.

Il était pensé que ce minéral s’était formé à travers des interactions avec l’atmosphère de Mars dans un processus qui s’est déroulé sur des milliards d’années.

Cependant, une nouvelle étude suggère que la couleur rouge de Mars pourrait être due à un minéral qui se forme en présence d’eau froide, et non à l’hématite.

Ce minéral est le férédrite, qui se serait probablement formé sur Mars lorsque l’eau était encore présente à la surface, avant que la planète ne devienne plus froide et moins propice à la vie.

Certaines recherches antérieures avaient suggéré que le férédrite était la cause probable du rouge de Mars, mais la nouvelle étude combine pour la première fois des méthodes en laboratoire et des données d’observation pour fournir des preuves de cette hypothèse.

Dans l’étude publiée dans la revue Nature, Adomas Valentinaitis, professeur au département des sciences de la Terre, de l’environnement et des planètes à l’Université Brown, et son équipe ont utilisé les données recueillies par la sonde spatiale européenne Mars Express, la sonde ExoMars Trace Gas Orbiter, ainsi que la sonde Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA et les rovers Curiosity, Pathfinder et Opportunity.

La caméra CaSSIS colorée à bord de la sonde ExoMars Trace Gas Orbiter, qui dispose d’un système d’imagerie en couleur et en relief de la surface, a révélé la taille exacte des particules de poussière sur Mars et leur composition, permettant aux chercheurs de recréer des échantillons sur Terre.

Les scientifiques ont recréé la poussière de Mars dans un laboratoire en utilisant différents types d’oxyde de fer. La poussière obtenue a été placée dans un moulin spécialisé pour créer des grains de la même taille que ceux présents sur Mars, avec une épaisseur équivalente à 1/100ème d’un cheveu humain.

L’équipe a analysé la poussière à l’aide de rayons X et d’instruments de mesure de réflexion, similaires aux techniques utilisées par les sondes en orbite pour étudier Mars. Ils ont ensuite comparé les données en laboratoire avec celles des sondes spatiales.

Selon Valentinaitis, le spectromètre de réflexion Omega à bord de Mars Express a montré que même les zones les plus poussiéreuses de Mars contiennent des indices de minéraux riches en eau, tandis que les données de CaSSIS indiquent la présence de férédrite plutôt que d’hématite sur la planète rouge.

Valentinaitis a déclaré : « Nous avons trouvé que le mélange de férédrite et de basalte, une roche volcanique, correspondait mieux à la composition minérale observée par les sondes spatiales sur Mars. »

Il a ajouté : « La principale conclusion à laquelle nous sommes parvenus est que, puisque le férédrite ne peut se former qu’en présence d’eau, Mars a rouillé plus tôt que ce que nous pensions auparavant. »

Une autre étude, publiée lundi dernier, a trouvé des preuves suggérant que la planète rouge possédait des plages et des océans avec des vagues et des vents.

Les chercheurs, dans leur article scientifique basé sur des données collectées par la sonde chinoise Zhurong, ont expliqué que de nombreuses observations suggèrent que de grandes quantités d’eau liquide existaient à la surface de Mars dans le passé, mais la nature de cette eau et son destin restent incertains.