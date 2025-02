Une étude met en lumière un avantage santé « surprenant » du thé

Selon le Washington Post, une récente étude a découvert que les feuilles de thé ont la capacité naturelle de filtrer le plomb et d’autres toxines présentes dans l’eau.



Le journal précise que le thé est l’une des boissons les plus consommées au monde, que ce soit au petit-déjeuner, lors de pauses l’après-midi pour un apport en caféine, ou pour se détendre le soir.



Bien que les recherches sur le thé se soient principalement intéressées à ses effets liés à la caféine, sa valeur nutritionnelle ou encore sa comparaison avec le café, des scientifiques suggèrent aujourd’hui que cette boisson pourrait offrir un bienfait santé inattendu en éliminant les polluants nocifs de l’eau.



Une étude récente parue dans le Journal of ICS Food & Technology a révélé que les feuilles de thé absorbent naturellement des métaux lourds, permettant ainsi de filtrer des polluants dangereux tels que le plomb, le cadmium ou l’arsenic.Les métaux flottent à la surface des feuilles de thé, et peuvent être facilement éliminés en filtrant les feuilles ou en jetant le sachet de thé.



Le principal auteur de l’étude, Benjamin Schindel, a expliqué : « Vous extrayez les métaux de l’eau avec le thé, mais vous ne consommez pas les feuilles de thé après, c’est pour cela que cela fonctionne ».



Il a ajouté qu’étant donné que les feuilles de thé libèrent des substances chimiques savoureuses dans l’eau, créant une boisson délicieuse, elles sont également efficaces pour extraire les métaux de l’eau.



Cette étude rejoint un petit groupe de recherches montrant que le thé absorbe les métaux, une étude publiée en novembre ayant révélé que les feuilles de thé éliminent les métaux lourds de l’eau.



Paddam Hussein Dube, principal auteur de cette étude, a souligné la valeur du thé et son potentiel en tant que méthode sûre et efficace pour réduire les substances nocives.



Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont expérimenté une variété de types de thé, de méthodes d’infusion et de temps de trempage, en comparant le thé en vrac et celui en sachets. La recette pour la tasse de thé la plus pure repose sur un facteur clé : le temps. Plus le temps d’infusion est long, plus la quantité de métal éliminée est grande.



Par exemple, les chercheurs ont trouvé qu’en infusant une tasse moyenne de thé pendant cinq minutes, il y avait une réduction de 15 % des concentrations de plomb, et cette tendance était constante, que les concentrations de plomb soient plus ou moins élevées.



Concernant l’infusion du thé toute la nuit, une méthode populaire pour préparer le thé glacé, elle offrait une meilleure purification de l’eau par rapport à une infusion de quelques minutes. Cependant, même quelques minutes d’infusion peuvent entraîner une élimination modérée des métaux.



Les chercheurs ont aussi testé différentes sortes de thé pour déterminer si elles offraient des avantages supplémentaires. Ils ont testé du thé noir et vert en sachets, ainsi que des feuilles de thé entières, y compris du thé vert, du thé blanc et du thé noir chinois, et ont testé des tisanes pour leur capacité à faire adhérer les métaux à la surface des feuilles.



L’étude a révélé que les feuilles de thé broyées étaient plus efficaces, comparées aux feuilles entières, car le broyage des feuilles crée une surface supplémentaire pour attirer les polluants.



Le type de sachet de thé était également important. Les sachets en cellulose, un matériau organique biodégradable dérivé des arbres, se sont avérés très efficaces pour absorber les métaux de l’eau, tandis que les sachets en nylon, qui peuvent libérer des milliards de microplastiques, n’ont pas bien performé dans l’étude. Les sachets de thé en coton ont montré des capacités d’absorption limitées. Cependant, les avantages relatifs des différents types de sachets de thé et des variétés de thé étaient « marginaux par rapport au bénéfice d’infuser plus longtemps ».