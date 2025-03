Une étude japonaise révèle le secret de la longévité des requins du Groenland

Une étude génomique a mis en évidence deux indices expliquant pourquoi les requins du Groenland sont rarement atteints de cancer.



400 ans de vie

Ces créatures, appelées (Somniosus microcephalus), peuvent atteindre une taille de plus de 6 mètres et peser plus d’une tonne. Leur âge est estimé à environ 400 ans, ce qui en fait les vertébrés les plus vieux jamais connus.



Pour comprendre comment ces requins vivent aussi longtemps sans développer fréquemment de tumeurs, Shigeharu Kinoshita de l’Université de Tokyo et son équipe ont séquencé le génome du requin du Groenland, dévoilant les gènes de chaque chromosome, comme l’indique le magazine New Scientist.



Selon les estimations de l’équipe, le génome séquencé est complet à 86,5 %, avec environ 37 000 gènes identifiés à ce jour. Les chercheurs ont trouvé un nombre plus élevé de copies de gènes responsables de l’activation d’une voie de signalisation appelée NF-κB, par rapport à d’autres espèces de requins.



(NF-κB est un facteur de transcription activé dans les cellules B, il s’agit d’un complexe protéique qui contrôle le processus de transcription de l’ADN – Wikipedia)



Voies anti-inflammatoires actives

Cette voie est activée lorsque le système immunitaire réagit aux menaces, tandis que sa dysfonction peut entraîner la prolifération des cellules cancéreuses.



Kinoshita explique : « Étant donné que les réponses immunitaires, l’inflammation et la formation de tumeurs affectent considérablement le vieillissement et la durée de vie des humains, l’augmentation des gènes responsables des signaux NF-κB pourrait être liée à la longévité du requin du Groenland. »



D’autres études ont également rapporté la présence d’un grand nombre de gènes liés aux signaux NF-κB chez les oursins rouges (Mesocentrotus franciscanus), qui peuvent vivre plus de 100 ans.