Une étude établit un lien entre le diabète de type 2 et certains cancers

Depuis 2021, les chercheurs estiment qu’environ 10,5 % de la population adulte mondiale est atteinte de diabète, dont 90 % des cas sont de type 2.

L’obésité est reconnue comme un facteur de risque majeur du diabète de type 2, et elle pourrait également augmenter les risques de développer certains types de cancers.

Une nouvelle étude présentée lors du Congrès européen sur l’obésité (ECO) suggère que l’apparition récente du diabète de type 2 pourrait accroître le risque de développer certains cancers liés à l’obésité, tels que ceux du côlon et du rectum, du pancréas et du foie, selon le site Medical News Today.

Quel lien entre le diabète de type 2 et les cancers liés à l’obésité ?

Les chercheurs ont analysé des données issues de la biobanque britannique. Plus de 23 000 participants nouvellement diagnostiqués avec un diabète de type 2 ont été comparés à plus de 71 000 individus non diabétiques, selon des critères tels que l’IMC (indice de masse corporelle), l’âge et le sexe, avec un suivi moyen de 5 ans.

Les chercheurs ont examiné l’apparition de différents cancers associés à l’obésité, notamment :

Le cancer colorectal

le cancer de l’endomètre,

Le cancer de l’œsophage

le cancer de la vésicule biliaire,

le cancer du rein,

le cancer du foie,

le méningiome (tumeur du système nerveux central),

le myélome multiple (cancer du sang),

le cancer de l’ovaire,

le cancer du pancréas,

le cancer du sein après la ménopause,

le cancer de l’estomac,

Le cancer de la thyroïde.

Témoignage des chercheurs

Owen Tibbing, chercheur à l’université de Manchester et co-auteur principal de l’étude, a déclaré à Medical News Today :

« Les études montrent une augmentation de la mortalité par cancer chez les personnes atteintes de diabète de type 2. » Nous cherchons à déterminer si le diabète en est la cause directe ou si cette augmentation est due à l’obésité qui l’accompagne. »

Il a ajouté :

« Ces résultats pourraient permettre de développer de nouvelles stratégies de prévention du cancer et de réfléchir à l’opportunité de dépistages ciblés pour les patients diabétiques. »

Tibbing précise que, si la relation entre obésité et au moins 13 types de cancers est bien établie, elle l’est moins clairement pour le diabète de type 2, d’où l’importance de cette recherche.

Il souligne également que le diabète de type 2 et l’obésité sont souvent associés aux mêmes types de cancers, ce qui rend difficile l’identification précise du facteur déclencheur.

Résultats de l’étude

L’équipe de Tibbing a observé que le diabète de type 2 récemment diagnostiqué est associé à une augmentation du risque de cancer lié à l’obésité de 48 % chez les hommes, et de 24 % chez les femmes.

« Cela suggère que le diabète de type 2 pourrait, indépendamment de l’obésité, augmenter le risque de cancer — y compris chez des personnes ayant un IMC sain», précise Tibbing.

Les chercheurs ont identifié un lien significatif entre le diabète et trois types de cancers étudiés :

Cancer colorectal : risque accru de 27 % chez les hommes et de 34 % chez les femmes ;

Cancer du foie : risque multiplié par 4 chez les hommes et par 5 chez les femmes ;

Cancer du pancréas : risque presque doublé chez les femmes, et augmenté de 74 % chez les hommes.

Ces résultats mettent en lumière l’importance d’un suivi médical rigoureux pour les patients atteints de diabète de type 2, ainsi que la nécessité de politiques de prévention renforcées pour limiter les risques de cancer.