Une entreprise russe présente un pansement innovant pour le traitement des plaies

Une entreprise russe a présenté, lors du Forum des technologies du futur, un pansement innovant fabriqué à partir d’un tissu en carbone actif, conçu pour accélérer la cicatrisation des plaies et traiter les maladies de la peau.

Les experts de l’entreprise russe Karbonfarm ont également développé un tissu unique appelé LLEDR, dont la porosité permet d’absorber efficacement des liquides tels que le sang, tandis que les fibres du tissu facilitent le nettoyage des plaies. Ainsi, ce pansement accélère le processus de régénération des tissus de 2 à 3 fois par rapport aux méthodes traditionnelles.

Ce pansement n’est pas la seule innovation dont les scientifiques russes peuvent se vanter. Lors du forum, des médicaments destinés à la restauration et au remplacement des tissus osseux ont également été présentés. Par exemple, OktaFor, développé par l’Institut des métaux et des matériaux, aide à la régénération des tissus osseux humains lors des interventions chirurgicales pour traiter les maladies et les blessures. Ce médicament peut également être utilisé en dentisterie.

Le forum a aussi été l’occasion de présenter des types innovants d’engrais et d’additifs alimentaires pour animaux, qui peuvent être utilisés dans le secteur agricole en Russie.