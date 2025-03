Une découverte qui stupéfie les scientifiques égyptiens. Une tombe royale révèle de nouvelles vérités scientifiques

La dynastie d’Abydos était l’une des plus mystérieuses de l’histoire de l’Égypte ancienne. Elle était centrée autour d’Abydos, l’une des plus anciennes villes de l’Égypte antique, et a régné sur la Haute-Égypte entre 1700 et 1600 avant J.-C.

Selon les détails, une mission égypto-américaine de l’Université de Pennsylvanie affirme avoir découvert la sépulture de l’un des rois de cette dynastie, après environ 3700 ans.

La tombe royale se distingue par un certain nombre d’inscriptions dignes d’un sarcophage pharaonique, mais elle ne contient aucun corps momifié.

Cette découverte survient après que des experts ont trouvé la tombe du roi Senebkay. Cependant, il est probable que le roi récemment découvert ait régné juste avant lui.

Dans une interview accordée au site britannique Daily Mail, le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités d’Égypte, le Dr Mohamed Ismail Khaled, a déclaré que cette tombe royale avait apporté de nouvelles informations sur les rois de cette dynastie ainsi qu’une compréhension plus approfondie de l’histoire politique complexe de la Deuxième Période Intermédiaire en Égypte.

En plus de la tombe, la mission a également découvert un atelier de poterie distinct dans le village de Baniout.

Il convient de noter que la ville sacrée d’Abydos est située à l’ouest du Nil. Autrefois, elle servait de nécropole aux rois égyptiens et était un célèbre lieu de pèlerinage où les gens se rendaient pour vénérer le dieu Osiris.

La tombe contenait un grand nombre de fours, de vastes zones de stockage pour les récipients en céramique et un ensemble de 32 pièces de poterie portant des inscriptions en démotique et en grec. Ces inscriptions révélaient les transactions commerciales de l’époque ainsi que la manière dont les impôts étaient payés.