Une découverte archéologique repousse l’origine de la Grande Muraille de Chine de 300 ans

Une section ancienne de la Grande Muraille de Chine a été mise au jour dans la province du Shandong, en Chine, repoussant de trois siècles son origine estimée. Cette découverte, réalisée dans le district de Changqing, à Jinan, a révélé des vestiges datant de la fin de la dynastie des Zhou de l’Ouest (1046-771 av. J.-C.) et du début de la période des Printemps et Automnes (770-476 av. J.-C.), soit bien avant les fortifications érigées sous la dynastie Ming.

Les fouilles, menées entre mai et décembre 2024 par l’Institut provincial des reliques culturelles et de l’archéologie du Shandong, ont permis d’explorer environ 1 100 mètres carrés dans le village de Guangli. Selon Archaeology News, il s’agit de la première excavation à grande échelle consacrée à la Grande Muraille de Qi, une structure militaire construite par l’État de Qi durant la période des Royaumes combattants (475-221 av. J.-C.). Longue de plus de 600 kilomètres, cette muraille servait de défense contre les invasions, notamment celles de l’État de Chu.

Les chercheurs ont employé des méthodes de datation avancées, comme la luminescence stimulée optiquement et le carbone 14, afin d’établir l’ancienneté du site. Selon Global Times, l’analyse des matériaux a confirmé que la muraille était bâtie en terre battue et en pierre, témoignant d’un savoir-faire militaire sophistiqué bien avant l’unification de la Chine sous la dynastie Qin.

À environ 1,5 kilomètre au nord du site, les archéologues ont également identifié l’ancienne cité de Pingyin, mentionnée dans des textes historiques tels que le Zuo Zhuan et le Water Classic Commentary. Cette ville fortifiée jouait un rôle clé dans la défense des routes stratégiques de la région, confirmant l’importance de cette découverte pour mieux comprendre l’organisation militaire de l’époque.

Cette mise au jour apporte un nouvel éclairage sur les origines de la Grande Muraille et la complexité des défenses chinoises bien avant les constructions les plus connues. Un pas de plus dans l’exploration du passé fascinant de l’Empire du Milieu.