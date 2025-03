Une condition majeure empêche OpenAI de lever 40 milliards de dollars

La société d’intelligence artificielle OpenAI est sur le point de conclure une levée de fonds de 40 milliards de dollars, ce qui constituerait l’une des plus importantes de l’histoire des startups.

Mais une condition clé doit être remplie, faute de quoi l’entreprise pourrait perdre la moitié de ce montant.

Selon une source proche du dossier citée par Reuters, OpenAI devra se transformer en entreprise à but lucratif d’ici la fin de l’année pour garantir l’intégralité du financement mené par le groupe SoftBank. Si cette transformation n’a pas lieu, SoftBank pourrait réduire la levée de fonds à 20 milliards de dollars, malgré le soutien de Microsoft à OpenAI.

Ce calendrier impose une date butoir plus proche que ce dont OpenAI aurait besoin pour achever une telle restructuration complexe.

Lors d’une levée de fonds à l’automne, OpenAI avait assuré aux investisseurs qu’elle leur rembourserait leurs investissements si la restructuration n’était pas finalisée dans un délai de deux ans. Mais ce changement de statut est confronté à de nombreux obstacles, notamment une action en justice intentée par Elon Musk, propriétaire de la société concurrente xAI, qui tente d’entraver la restructuration.

OpenAI a également besoin de l’approbation de son principal actionnaire, Microsoft, qui a clairement indiqué que cette approbation ne serait pas accordée facilement.

La startup affirme que la transformation en entreprise à but lucratif est nécessaire pour obtenir les capitaux indispensables au développement des meilleurs modèles d’intelligence artificielle.

En cas d’échec de cette transformation, il serait difficile pour OpenAI de continuer à lever les milliards de dollars nécessaires pour financer ses opérations, qui demeurent déficitaires, selon un rapport du Wall Street Journal consulté par Al Arabiya Business.

Les investisseurs soutiennent encore l’entreprise, dans l’espoir que leur part actuelle — sous forme d’obligations convertibles — soit transformée en actions traditionnelles après la restructuration.

OpenAI perd actuellement plusieurs milliards de dollars par an pour former et faire fonctionner ses systèmes d’IA, et pour rémunérer des chercheurs de haut niveau. Elle a aussi consacré 18 milliards de dollars au projet Stargate, un centre de données ambitieux soutenu par l’ex-président américain Donald Trump.

SoftBank a également alloué un montant additionnel de 18 milliards de dollars pour ce même projet Stargate.