Une collection unique d’affiches de cinéma bientôt mise aux enchères

Une sélection rare d’affiches de films et de photos promotionnelles, patiemment rassemblée par le collectionneur américain Dwight Cleveland, est actuellement exposée à Londres avant d’être vendue aux enchères les 27 et 28 mars à Dallas, aux États-Unis. Parmi ces pièces, des trésors du septième art tels que King Kong (1933), Casablanca (1953) ou encore 2001, l’Odyssée de l’espace, témoignent de plus d’un siècle d’histoire du cinéma.

Une collection née d’un coup de foudre adolescent

C’est à la fin des années 1970 que Dwight Cleveland découvre sa passion pour les affiches de films. Adolescent, il remarque une “lobby card” du film The Wolf Song (1929) exposée dans le bureau d’un professeur. Déterminé à l’obtenir, il entame une quête d’objets de cinéma pour l’échanger. Ce qui n’était au départ qu’un simple troc devient une obsession. En un demi-siècle, il a accumulé près de 150 000 pièces, allant des affiches aux documents promotionnels des films les plus mythiques.

Contrairement à d’autres collectionneurs attirés par des réalisateurs ou des acteurs précis, Cleveland s’est toujours laissé guider par l’esthétique des œuvres. Pour lui, une affiche de cinéma est avant tout une œuvre d’art, conçue pour capter le regard et inciter à entrer dans une salle obscure. Sa collection a été exposée dans plusieurs grands musées américains, notamment au Norton Museum of Art en Floride, à San Diego, Los Angeles et New York.

Une vente qui pourrait dépasser le million de dollars

L’exposition londonienne met en avant 32 pièces exceptionnelles, dont une affiche tchèque du King Kong de 1933, estimée entre 40 000 et 80 000 dollars. Autre pièce maîtresse : une affiche italienne du film Casablanca de 1953 avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. Si la plupart des affiches en vente sont estimées entre 1 000 et 2 000 dollars, l’ensemble de la collection pourrait rapporter près d’un million de dollars, selon la maison Heritage.

Après cette vente, Dwight Cleveland conservera 10 000 “lobby cards” et 500 affiches, ultime vestige d’une vie consacrée à l’amour du cinéma et de ses affiches iconiques. Pour lui, il devient de plus en plus difficile de trouver des pièces rares à ajouter à sa collection, marquant ainsi la fin d’un chapitre dans l’histoire du cinéma en affiches.