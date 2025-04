Une antiquaire américaine achète un dessin 12 dollars… peut-être un Renoir à un million

Heidi Markow, brocanteuse en Pennsylvanie, a peut-être réalisé le coup de maître de sa vie : un dessin acquis pour une poignée de dollars pourrait s’avérer être une œuvre originale de Pierre-Auguste Renoir. L’authentification officielle est attendue le 10 avril.

Une intuition lors d’une vente, un soupçon de génie

En janvier 2025, Heidi Markow, antiquaire à Easton, arpente une vente aux enchères sans prétention. Entre les tableaux affichés à plusieurs milliers de dollars, son regard s’arrête sur un dessin représentant une femme nue. Intuitivement attirée par cette œuvre discrète, elle demande à son compagnon et à son fils d’enchérir. Résultat : le lot est remporté pour 12 dollars seulement, soit un peu plus de 11 euros.

Une fois chez elle, la brocanteuse observe plus attentivement l’objet de sa trouvaille : un dessin au fusain de 44 cm sur 42 cm, encadré avec soin. Le papier ancien, la qualité du trait, un cachet d’importation réputé au dos… et surtout une signature à peine visible. À force de recoupements et de recherches, Markow en vient à penser qu’il s’agit d’une œuvre de Pierre-Auguste Renoir. Elle croit même reconnaître dans le modèle Aline Charigot, épouse et muse du peintre impressionniste, et situe le dessin à la fin du XIXe siècle.

En attente d’une expertise décisive

L’intuition de la marchande a été confortée par un expert du marché de l’art, qui a examiné le dessin et validé l’hypothèse d’une œuvre authentique de Renoir. Sur ses conseils, le dessin a été soumis au Wildenstein Plattner Institute, basé à New York, référence mondiale en matière d’attribution des œuvres impressionnistes. Le verdict est attendu pour le 10 avril.

Si l’institut confirme l’attribution à Renoir, la valeur du dessin pourrait exploser : l’estimation oscille déjà entre six et sept chiffres, selon les déclarations d’Heidi Markow à ABC News et à la chaîne WPVI. Mais pour elle, l’essentiel est ailleurs : « C’est absolument magnifique. Il y a tant de détails… Cette œuvre mérite d’être vue », confie-t-elle. Elle espère que l’œuvre rejoindra une collection où elle pourra être admirée du public.