Un village indien transformé par YouTube

Dans le village de Tulsi, situé en Inde centrale, YouTube a bouleversé le quotidien de ses 4000 habitants. Grâce au succès de quelques vidéastes locaux, plus d’un quart des résidents tirent désormais leurs revenus de la plateforme américaine, participant ainsi à une véritable révolution économique et sociale.

Tout a commencé en 2018 avec Jai Varma et Gyanendra Shukla, deux jeunes du village qui ont lancé leur chaîne Being Chhattisgarhiya. Insatisfaits de leur routine, ils ont choisi d’exprimer leur créativité à travers des vidéos humoristiques et engagées. L’une de leurs premières productions, dénonçant le harcèlement d’un couple le jour de la Saint-Valentin, a rapidement viralement circulé, leur assurant des milliers d’abonnés. En quelques mois, leur chaîne a atteint 127 000 abonnés, leur permettant de quitter leur emploi pour se consacrer à plein temps à la création de contenu.

Face à cet engouement, de nombreux villageois se sont formés à la production audiovisuelle, certains lançant même leurs propres chaînes. Le gouvernement de l’État de Chhattisgarh a saisi l’opportunité en finançant en 2023 un studio moderne pour encourager cette dynamique. Cette transformation a particulièrement bénéficié aux femmes, qui trouvaient peu d’opportunités professionnelles dans cette région rurale.

Au-delà de l’impact économique, ce phénomène a profondément modifié la vie du village. Selon Netram Yadav, agriculteur de 49 ans, YouTube a offert aux jeunes une alternative à la criminalité et aux mauvaises influences. Désormais, Tulsi s’impose comme un modèle de réussite, où la création de contenu en ligne a ouvert de nouvelles perspectives et renforcé la fierté de toute une communauté.