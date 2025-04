Un véritable arsenal découvert dans la région de Rouen

La Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a réalisé une saisie impressionnante en Seine-Maritime. Elle a annoncé avoir mis la main sur un véritable arsenal composé de 47 armes à feu, 341 kg de munitions, 111 chargeurs, plusieurs obus, masques à gaz, ainsi que des brassards et écussons de police. Certaines armes étaient dotées d’accessoires de précision, comme des lunettes de visée, des points rouges ou des lampes tactiques.

Trahi par le colis

Cette opération découle d’une enquête sur une organisation criminelle impliquée dans un trafic d’armes. Le point de départ : un colis contenant un chargeur pour fusil d’assaut AK47, identifié dans un fret express à destination de la région de Rouen. L’analyse a permis d’identifier le véritable destinataire, qui n’était autre que le fils de la personne mentionnée sur l’adresse d’expédition. Le 25 mars, une livraison surveillée a été mise en place par les douaniers.

Livraison surveillée et interpellation

Une fois le colis réceptionné, une perquisition a été déclenchée au domicile du suspect. Les enquêteurs y ont découvert l’ensemble des armes et du matériel saisis. L’homme est soupçonné de revendre ces armes et composants à des réseaux de banditisme. Interpellé, il a été jugé en comparution immédiate et condamné à douze mois de prison, dont six avec sursis. Cette affaire illustre une nouvelle fois l’importance du rôle joué par la douane dans la lutte contre les trafics d’armes. En 2024, 881 armes à feu ont été saisies par les services douaniers français, dont 147 armes de guerre de catégorie A, interdites à la détention.