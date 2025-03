Un trésor caché depuis 300 ans… oxford dévoile un manuscrit rare de la Bible

Les bibliothèques Bodléiennes de l’Université d’Oxford ont annoncé la mise en exposition pour la première fois en 300 ans d’un manuscrit rare de la Bible, à l’occasion du dixième anniversaire de la bibliothèque Weston, le siège de ses collections spéciales.

Le manuscrit, qui est l’une des versions les plus rares de la Bible, date du XIIIe siècle et contient une traduction du Nouveau Testament en vieux français. Il a été pendant des siècles la propriété des familles royales, appartenant initialement au roi de France, Jean le Bon, avant de passer à des membres de la famille royale anglaise, tels que Thomas de Lancastre, Edmund Beaufort et le duc Humphrey.

Bien que les noms de ces propriétaires aient été effacés au fil du temps, l’utilisation des rayons ultraviolets a récemment révélé ces noms.

Une exposition exceptionnelle après des siècles d’absence

Les visiteurs pourront voir ce manuscrit rare dans la salle Blackwell de la bibliothèque Weston les 22 et 23 mars, lors de sa première apparition publique après des siècles de conservation dans des collections privées.

Il sera également disponible en lecture numérique sur la plateforme Bodleian à partir du 21 mars, offrant aux chercheurs et passionnés d’histoire l’opportunité de l’explorer de près.

Ce manuscrit se distingue par ses lettres ornées, attribuées à un artiste connu sous le nom de « Maître Choulet », l’un des plus célèbres artistes de manuscrits du Moyen Âge.

Il s’agit également d’une version précoce du Nouveau Testament traduite en français pour le grand public, ce qui reflète l’intérêt croissant au Moyen Âge pour la lecture des textes sacrés dans des langues compréhensibles, plutôt que de se limiter au latin.

Sauver un trésor culturel de l’exportation

L’Université d’Oxford a pu acheter ce manuscrit grâce au soutien du fonds du patrimoine national commémoratif, du fonds des arts et de plusieurs donateurs, après que le gouvernement britannique ait imposé un embargo temporaire sur son exportation.

Commentant l’importance de cette découverte, Martin Kaufman, responsable des collections anciennes et rares à la bibliothèque Bodléienne, a déclaré que l’exposition de ce manuscrit aujourd’hui prolonge les traditions séculaires de la bibliothèque Bodléienne, qui a toujours abrité certains des documents historiques les plus importants au monde.

Poursuite de l’hommage au manuscrit

Après sa première exposition, le manuscrit sera présenté plus tard cette année dans le cadre de l’exposition « Trésors », qui rassemble certains des objets archéologiques les plus importants de la bibliothèque Bodléienne, offrant ainsi aux visiteurs une nouvelle occasion de découvrir ce précieux artefact historique.