SANTÉ – Un traitement définitif contre les allergies saisonnières !

À certaines périodes de l’année, de nombreuses personnes sont confrontées au défi des allergies saisonnières et aux symptômes désagréables qui les accompagnent, perturbant leur quotidien. Il peut être difficile d’éviter totalement cette phase, mais il existe des solutions permettant d’atténuer les symptômes, en complément des traitements disponibles pour les personnes sujettes à ce type d’allergie, comme l’a expliqué la docteure Rana Barakeh, spécialiste en oto-rhino-laryngologie au centre médical de l’Université libano-américaine – Hôpital Rizk, dans un entretien avec An-Nahar. En voici les grandes lignes :

Qu’est-ce qu’une allergie saisonnière ?

Il existe deux types d’allergies :

Les allergies saisonnières, dont les symptômes apparaissent à une période précise ou lors de certaines saisons.

Les allergies persistantes, qui durent toute l’année.

Les causes diffèrent : les allergies saisonnières sont déclenchées par des allergènes présents à certaines périodes, comme certains arbres, plantes ou fleurs.

En revanche, les allergies persistantes sont dues à des allergènes présents toute l’année, tels que les poils d’animaux ou les acariens.

À quel âge apparaissent les allergies ?

Les allergies, en particulier les allergies saisonnières, peuvent se manifester à tout âge.

Certaines personnes en souffrent dès l’enfance, tandis que d’autres développent des symptômes plus tard dans la vie.

Le facteur génétique joue un rôle important dans cette prédisposition.

Comment distinguer une allergie saisonnière d’un simple rhume ?

Bien que leurs symptômes puissent se ressembler, des différences existent :

En cas de rhume, les sécrétions nasales sont souvent jaunâtres ou verdâtres, accompagnées de douleurs faciales, de sensation de lourdeur et parfois de fièvre.

À l’inverse, l’allergie saisonnière ne provoque pas de fièvre, les sécrétions sont claires et liquides, et les symptômes incluent des éternuements fréquents, des démangeaisons dans le nez et la gorge, ainsi qu’un écoulement nasal.

Toutefois, la congestion nasale peut être commune aux deux.

Autre différence : la durée. Le rhume dure plus longtemps et s’accompagne souvent de courbatures et de fatigue.

Un traitement est-il systématiquement prescrit pour les allergies saisonnières ?

Toute personne souffrant d’allergies saisonnières peut recevoir un traitement qui soulage les symptômes pour ne pas perturber la vie quotidienne.

Les traitements classiques incluent :

Les antihistaminiques,

Les sprays nasaux,

Le lavage nasal à l’eau salée.

Si ces solutions sont inefficaces, il est recommandé d’identifier précisément l’allergène à travers une prise de sang ou des tests cutanés.

Dans certains cas, un traitement immunologique est envisagé : un vaccin administré pendant trois ou quatre ans, soit sous forme de gouttes orales, soit par injection.

Un nouveau traitement, approuvé par la FDA, consiste en des comprimés quotidiens contre l’allergie aux acariens. Ce traitement permet, à long terme, de se débarrasser définitivement de l’allergie.

Existe-t-il des facteurs qui rendent certaines personnes plus vulnérables aux allergies ?

Il n’y a pas de cause unique expliquant pourquoi un adulte est plus susceptible de développer une allergie.

Cependant, l’exposition à la fumée de cigarette augmente le risque de sensibilisation chez les enfants.

Quels conseils pour limiter les symptômes en cette saison ?

Éviter les allergènes autant que possible pendant la période critique.

En pleine nature ou dans un jardin, porter un masque pour limiter l’exposition.

Aérer régulièrement la maison, le linge de lit et les vêtements pour éviter les allergies aux acariens.

Réduire l’humidité dans le logement.

Identifier et éviter les allergènes dans la vie quotidienne autant que possible.