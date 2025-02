Un spectacle impressionnant d’une énorme éruption solaire ayant causé une panne des ondes radio au-dessus de l’océan Pacifique

Le week-end s’est terminé par un événement spectaculaire sur le Soleil, où une tache solaire située hors de notre champ de vision a explosé avec une puissante éruption solaire dans l’après-midi du dimanche 24 février.

À 19h27 GMT, l’éruption solaire de classe X2.0 a atteint son apogée depuis la tache solaire AR 4001, située derrière le bord nord-ouest du Soleil.

Cette éruption a entraîné une interruption des ondes radio à courte portée au-dessus de certaines parties de l’océan Pacifique en raison de la grande quantité de rayonnement ultraviolet qui l’a accompagnée. Lors de ce type de panne, les signaux radio haute fréquence sont totalement ou presque totalement perdus dans les zones exposées à la lumière solaire.

Les éruptions solaires de classe X sont les plus puissantes et sont classées sur une échelle de quatre catégories. À chaque augmentation de classe, la puissance de l’éruption est multipliée par dix. Les éruptions de classe M viennent en deuxième position en termes d’intensité, suivies des classes C et B, cette dernière étant la plus faible. Le chiffre qui suit la lettre (dans ce cas, 2.0) indique l’intensité de l’éruption spécifique.

Chaque événement de panne radio est également classé selon l’échelle météorologique spatiale du Space Weather Prediction Center (SWPC) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), qui décrit l’impact de chaque niveau sur la Terre. Cet événement a été classé comme R3 « fort », ce qui le place au milieu de l’échelle, en dessous des niveaux « sévère » (R4) et « extrême » (R5).

Les scientifiques du SWPC ont confirmé dans leurs prévisions du lundi matin 26 février qu’il n’y avait aucune inquiétude quant à une éjection de masse coronale (CME) dirigée vers la Terre suite à l’éruption X2.0. Cependant, les engins spatiaux dédiés à l’observation du Soleil ont capturé des images impressionnantes de l’éjection de masse coronale, où du plasma et des champs magnétiques ont été projetés dans l’espace.

Lorsqu’une éjection de masse coronale se produit, des colonnes de plasma et de champ magnétique solaire sont libérées dans l’espace. Si elles atteignent la Terre, elles peuvent provoquer des tempêtes géomagnétiques. Ces tempêtes peuvent avoir divers effets sur notre planète, notamment des perturbations des réseaux électriques ainsi qu’un spectaculaire spectacle lumineux connu sous le nom d’aurore polaire.