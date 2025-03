Un snowboardeur perd la vie dans une crevasse du Mont-Blanc 

Un snowboardeur d’une cinquantaine d’années a trouvé la mort hier lundi dans le massif du Mont-Blanc après une chute d’une trentaine de mètres dans une crevasse sur l’itinéraire de la Vallée Blanche. Ce secteur, réputé parmi les amateurs de hors-piste glaciaire, est accessible depuis l’aiguille du Midi et attire chaque année de nombreux skieurs et snowboardeurs.

L’accident s’est produit en milieu de journée lorsque la victime, de nationalité étrangère, a franchi un pont de neige qui a cédé sous son poids, le précipitant dans une crevasse. Alertés immédiatement, les secouristes du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) de Chamonix sont intervenus rapidement, mais l’homme n’a pas survécu à ses blessures.

Ce drame rappelle la dangerosité du hors-piste en haute montagne, notamment dans les zones glaciaires où les crevasses, souvent invisibles sous des couches de neige fragiles, représentent un risque permanent. La semaine précédente, un skieur de 25 ans avait déjà chuté dans une crevasse sur le même itinéraire, s’en sortant avec une blessure au dos après une intervention terrestre des secours, les conditions météorologiques empêchant l’usage de l’hélicoptère.

La journée de lundi a été particulièrement chargée pour les secours, mobilisés à plusieurs reprises pour diverses interventions, notamment pour une collision entre skieurs, un blessé au genou en hors-piste, et un speedrideur dont le vol s’est terminé au fond d’une crevasse. Ces incidents rappellent que, malgré l’attrait de la Vallée Blanche et des paysages spectaculaires qu’elle offre, l’évolution en haute montagne nécessite une extrême prudence et un équipement adapté.