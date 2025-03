Un robot fabriqué à partir de gélatine de porc se décompose biologiquement lorsqu’il n’est plus nécessaire

La technologie des robots progresse à un rythme rapide, et les chercheurs du monde entier cherchent constamment des moyens d’améliorer leur efficacité tout en respectant l’environnement. Une avancée majeure a été réalisée par des scientifiques de l’Université Westlake en Chine, qui ont conçu un robot flexible et biodégradable, élaboré à partir de gélatine de porc et de cellulose extraite du coton.

Contrairement aux robots traditionnels fabriqués à partir de matériaux synthétiques, ce robot a été conçu de manière innovante pour se décomposer naturellement lorsqu’il n’est plus nécessaire, réduisant ainsi les déchets potentiels des robots. Les détails de cette innovation ont été publiés dans une étude récente dans la revue Science Advances.



Le robot souple et biodégradable s’inspire de l’art de l’origami. Les chercheurs ont utilisé un modèle de pliage appelé « origami Krisling » pour créer une structure flexible et modulaire, ce qui leur a permis de construire un bras robotique de 240 millimètres constitué de quatre pièces interconnectées. Chaque pièce peut se plier et se tordre dans différentes directions, et est contrôlée par trois fils internes ajustés à l’aide de moteurs externes. En plus du mouvement, le robot comprend également un mécanisme de détection intégré.



Ce qui distingue ce robot souple et biodégradable, c’est que la gélatine de porc utilisée fonctionne comme un capteur dont la résistance électrique change chaque fois que le bras se plie. Cela permet au robot de suivre sa position en temps réel et agit également comme un dispositif de contrôle semblable à une manette pour gérer d’autres systèmes robotiques.



Une des applications intéressantes de ce robot est son utilisation dans les procédures médicales. Étant fabriqué à partir de matériaux biodégradables, il peut être introduit dans le corps humain pour effectuer des chirurgies ou administrer des médicaments, puis se décomposer naturellement et sortir du corps en toute sécurité.



En dehors du domaine médical, ce robot pourrait également avoir une valeur dans des applications industrielles, telles que se déplacer dans des espaces confinés où les robots rigides rencontrent des difficultés. Sa structure souple lui permet d’interagir en toute sécurité avec les humains, ce qui le rend idéal pour des systèmes robotiques collaboratifs sur le lieu de travail.



Avec l’utilisation croissante des robots dans diverses industries, les préoccupations concernant les déchets de robots vont également augmenter. Les robots souples biodégradables comme celui-ci, ainsi que ceux qui fondent pour devenir une piscine, peuvent contribuer à réduire considérablement les déchets.