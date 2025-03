Un rare éclipse lunaire totale en mars 2025 : l’histoire complète de la « Lune de Sang »

La Lune de Sang illuminera le ciel de la Terre dans les prochaines heures. Ce phénomène astronomique rare coïncide toujours avec une éclipse lunaire totale.



Selon les experts, tous les amateurs d’astronomie ne pourront pas observer cette éclipse, car elle ne sera pas visible depuis toutes les régions du monde.



Il s’agit de la première éclipse lunaire totale depuis 2022. Pour ceux qui ne pourront pas la voir, une autre éclipse lunaire totale aura lieu le 7 septembre 2025 et sera bien visible en Asie.



Qu’est-ce qu’une éclipse lunaire totale ?

Une éclipse lunaire se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés, et que la Lune traverse l’ombre de la Terre. Lors d’une éclipse totale, la Lune entre complètement dans la partie la plus sombre de l’ombre terrestre, ce qui lui donne une teinte rouge orangée, d’où le surnom de « Lune de Sang ».



Date et heure de l’éclipse lunaire totale en 2025

L’éclipse lunaire totale commencera dans la nuit du 13 mars 2025 et se poursuivra jusqu’à l’aube du 14 mars, créant un spectacle rare et spectaculaire.



D’après le site Space.com, l’éclipse atteindra son apogée lorsque la Lune sera entièrement plongée dans l’ombre la plus profonde de la Terre, à 2h59 (heure de l’Est des États-Unis) / 6h59 GMT le 14 mars.



La phase totale de l’éclipse, où la Lune est entièrement obscurcie, durera environ 65 minutes, avec un maximum à 2h26 (heure de l’Est) / 6h26 GMT.



Toutefois, le processus de transition vers la couleur rouge s’étendra sur plusieurs heures :



Début de l’éclipse pénombrale : 23h57 (heure de l’Est) / 3h57 GMT

Fin de l’éclipse totale : 6h00 (heure de l’Est) / 10h00 GMT

Où observer l’éclipse lunaire totale ?

Environ 40 % de la population mondiale pourra observer au moins une partie de l’éclipse, selon TimeandDate.



Amérique du Nord et du Sud : visibilité parfaite de toutes les phases de l’éclipse.

Europe de l’Ouest : la Lune se couchera alors qu’elle est encore éclipsée.

Australie et Nouvelle-Zélande : la Lune sera en pleine éclipse au moment de son lever.

Si l’éclipse n’est pas visible depuis votre région, vous pourrez la suivre en direct sur Space.com.



Pour les chanceux qui pourront l’observer, aucun équipement spécial n’est nécessaire. Cependant, des jumelles ou un télescope amélioreront l’expérience. Un endroit sombre, éloigné des lumières urbaines, offrira la meilleure visibilité.



Les phases de l’éclipse lunaire totale 2025

L’éclipse lunaire passera par plusieurs étapes :



Début de l’éclipse pénombrale : la Lune entre dans la partie externe de l’ombre terrestre, avec une légère diminution de luminosité.

Début de l’éclipse partielle : une partie de la Lune pénètre dans l’ombre totale, donnant l’impression qu’une « morsure » est prise sur son disque.

Phase maximale de l’éclipse totale : la Lune est complètement dans l’ombre et prend une teinte rouge orangée.

Fin de l’éclipse totale : la Lune commence à sortir de l’ombre, et la couleur rouge s’estompe progressivement.

Fin de l’éclipse partielle et pénombrale : la Lune retrouve sa luminosité normale.

Pourquoi parle-t-on de « Lune de Sang » ?

Lors d’une éclipse lunaire, la Lune apparaît rouge orangée car la lumière du Soleil, filtrée par l’atmosphère terrestre, éclaire sa surface. NASA explique que la couleur de la Lune dépend de la quantité de poussière et de nuages présents dans l’atmosphère terrestre à ce moment-là.



Selon TimeandDate, le terme « Lune de Sang » désigne aussi parfois une série de quatre éclipses lunaires totales consécutives sur une période de deux ans, un phénomène appelé « Tétrade lunaire ».



L’éclipse de mars 2025 sera donc une occasion rare d’admirer ce phénomène céleste fascinant