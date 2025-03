Le sel augmente le risque de cancer de l’estomac

Des scientifiques d’Italie et du Brésil ont prouvé qu’une consommation excessive de sel augmente le risque de cancer de l’estomac, même chez les personnes qui suivent un régime alimentaire sain.

La revue BMC Medicine indique que 1 751 personnes ont participé à cette étude, provenant des villes de São Paulo, Goiânia, Fortaleza et Belém, des régions du Brésil où le cancer de l’estomac est très répandu. Les chercheurs ont recueilli des données sur la santé et le régime alimentaire des participants à l’aide d’un questionnaire de 130 éléments.

Les chercheurs ont décrit un régime alimentaire malsain comme une consommation excessive de viandes transformées, de boissons gazeuses sucrées et de fast-foods. À l’inverse, un régime alimentaire sain comprend principalement des aliments d’origine végétale.

Les chercheurs ont découvert que la consommation d’aliments ultra-transformés (boissons gazeuses, chips et confiseries industrielles) était associée à une augmentation du risque de cancer de l’estomac, la forme la plus répandue de cette maladie. Les sucres ajoutés lors de la transformation de ces aliments représenteraient entre 7 et 21 % du risque total.

Cependant, les chercheurs ont identifié le sel comme étant la principale cause du cancer de l’estomac. Selon eux, une consommation excessive de sodium a un effet néfaste sur la muqueuse de l’estomac, provoquant une inflammation et des réactions indésirables avec Helicobacter pylori, une bactérie naturellement présente dans l’estomac et pouvant causer des gastrites.

D’après les chercheurs, une consommation excessive de sodium pourrait entraîner une gastrite atrophique et une métaplasie – des complications résultant d’une irritation chronique de la muqueuse gastrique – et contribuer ainsi au développement du cancer.