Un pinceau contre Alzheimer : un artiste qui a oublié le monde, mais se souvient de la peinture

Une exposition consacrée à l’artiste John Renshaw, l’un des artistes les plus célèbres atteints de la maladie d’Alzheimer, se tient au Memorial Art Gallery de Stockport, en Angleterre.

L’artiste, âgé de 78 ans et résidant à Macclesfield, avait étudié à Stockport avant de commencer sa carrière professionnelle en enseignant dans sa faculté.

Bien que sa mémoire ait été altérée par la maladie, sa passion pour l’art, la peinture, la photographie et la littérature reste vivante dans son cœur et son esprit.

La maladie n’a pas empêché Renshaw de préserver sa passion pour l’art.

Dans une interview avec la BBC, Anna Lomas, la fille de l’artiste, a déclaré que son père se souvenait de très peu de détails de sa vie quotidienne, mais que sa passion pour l’art restait intacte et n’avait pas été affectée par les changements de mémoire. Elle a ajouté : « Il est très fier de sa carrière dans ce domaine et il ressent une grande fierté pour l’impact qu’il a eu sur ceux avec qui il a travaillé tout au long de sa carrière. »

Une exposition qui met en lumière une longue carrière artistique

Parmi les réalisations les plus remarquables de Renshaw, on note sa sélection pour l’exposition d’été de la Royal Academy of Arts en 2017, ce qui témoigne de son statut éminent dans le monde de l’art.

Helen Foster-Grime, conseillère du cabinet pour les affaires communautaires et culturelles de Stockport, a exprimé sa joie de voir cette exposition se tenir, soulignant que de nombreux collègues et étudiants ayant travaillé avec Renshaw à la Stockport College se souviennent de lui avec beaucoup de fierté. Elle a ajouté : « C’est merveilleux de pouvoir exposer une sélection variée de ses œuvres dans cette exposition mémorielle. »

Une collaboration entre la famille et l’université pour honorer son héritage

L’exposition est réalisée en collaboration avec la famille de Renshaw et l’Université de Chester, où il a été conférencier principal, chef de département et professeur honoraire en beaux-arts. L’exposition se poursuivra jusqu’au 18 mai, sous les auspices du Conseil de Stockport.

L’objectif de cette exposition est d’offrir au public l’occasion de partager la passion de Renshaw pour l’art et de le voir recevoir la reconnaissance qu’il mérite.

Continuer à influencer malgré les défis

Malgré les défis que l’artiste rencontre en raison de sa maladie, cette exposition témoigne de sa volonté et de son amour constant pour l’art. Elle offre également une occasion unique pour les amateurs d’art de découvrir ses œuvres et de se connecter avec son héritage artistique, qui continue d’influencer plusieurs générations.