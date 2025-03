SANTÉ – Un outil d’intelligence artificielle détecte le cancer avec une précision atteignant 100 %

Alors que l’intelligence artificielle progresse rapidement dans le domaine de la santé, il est désormais envisagé qu’elle puisse bientôt surpasser l’œil humain dans la détection des signes du cancer. D’ailleurs, un nouvel outil basé sur l’IA a récemment démontré une précision et un taux de réussite approchant les 100 %, ce qui en fait une avancée prometteuse pour l’avenir de la médecine, selon le site NewAtlas.

Quel est ce nouvel outil d’intelligence artificielle pour détecter le cancer ?

Une équipe de scientifiques a mis au point un nouvel outil d’IA nommé ECgMPL, capable d’analyser des images microscopiques de cellules et de tissus afin de détecter le cancer du col de l’utérus avec une précision impressionnante de 99,26 %. Ce type de cancer est l’un des plus fréquents du système reproductif féminin.

Les chercheurs soulignent également que cet outil peut être ajusté pour détecter d’autres formes de cancer, notamment le cancer colorectal, les cancers de la bouche ou encore le cancer du sein, pour lequel l’outil a déjà atteint des niveaux de précision avoisinant les 99 %. Il pourrait ainsi devenir un soutien précieux pour les médecins dans leurs diagnostics et dans les décisions thérapeutiques.

Comment fonctionne cet outil pour détecter le cancer ?

L’outil ECgMPL est capable d’analyser des images radiologiques microscopiques et d’en améliorer la qualité pour repérer les premiers signes du cancer du col de l’utérus avec une précision extrême, même aux stades très précoces de la maladie. Il peut identifier des transformations cellulaires subtiles ou de très petites tumeurs invisibles à l’œil nu.

À titre de comparaison, les outils actuellement disponibles offrent une précision variant entre 78,91 % et 80,93 %.

Pourquoi cet outil est-il si important ?

Le cancer du col de l’utérus est l’un des cancers les plus traitables s’il est détecté à temps. Un diagnostic précoce permet des résultats excellents en matière de traitement et augmente significativement les chances de guérison. En revanche, une fois le cancer propagé au-delà du col de l’utérus, il devient beaucoup plus difficile à traiter.

Dans ce contexte, la précision et la rapidité offertes par cet outil d’IA pourraient jouer un rôle clé dans le dépistage précoce, améliorant ainsi considérablement l’efficacité des traitements et les chances de survie des patients.