Un nouveau monde du divertissement : les robots intelligents de Disney arrivent bientôt

Dans une initiative marquant une nouvelle ère dans l’intégration des technologies avancées au secteur du divertissement, Disney a annoncé un partenariat stratégique avec NVIDIA et Google DeepMind pour développer un moteur physique open source, baptisé Newton. Ce moteur a pour objectif d’améliorer les capacités des robots à exécuter des tâches complexes avec plus de précision, ouvrant la voie à leur utilisation dans les parcs à thème Disney, où ils feront partie d’une expérience interactive inédite.

Cette annonce a été faite lors de la conférence GTC AI, l’un des plus grands événements mondiaux en intelligence artificielle. À cette occasion, le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a présenté le robot Blue, une création inspirée de l’univers de Star Wars. Le robot a interagi avec le public dans un langage robotique classique « Bee-Boop », apportant une touche ludique à la présentation.

Huang a expliqué que le moteur Newton repose sur le framework NVIDIA Warp et représente une avancée révolutionnaire pour le développement des personnages robotiques de divertissement, en leur permettant d’interagir de manière plus réaliste avec les visiteurs des parcs. D’après un porte-parole de NVIDIA, les premières discussions sur ce projet ont commencé en décembre dernier, témoignant de la préparation en amont.

L’arrivée sur scène de Blue a été accueillie par des applaudissements enthousiastes. Huang a révélé les plans de Disney pour intégrer ces robots dans ses parcs : Walt Disney World, Tokyo Disneyland et Disneyland Paris dès cette année. Plusieurs robots ont également été présentés au SXSW 2025, aux côtés du réalisateur Jon Favreau et des ingénieurs de Disney.

Il convient de noter que Disney utilise des animatroniques dans ses attractions depuis des décennies. Toutefois, cette nouvelle génération de robots marque un tournant majeur dans le divertissement interactif. Ils ont été dévoilés pour la première fois en 2023 lors d’un événement spécial de Disney, où trois robots se sont promenés dans la zone Galaxy’s Edge des Hollywood Studios.

Durant la présentation, Huang a eu une brève conversation avec Blue, qui a répondu avec des mouvements de tête et du corps expressifs, bien qu’il soit encore contrôlé à distance par un opérateur humain. Huang a précisé que cette démonstration illustre un prototype de la manière dont les robots pourraient être formés à l’avenir. Blue est actuellement propulsé par deux ordinateurs NVIDIA.

Kyle Laughlin, vice-président principal de la recherche et du développement chez Disney, a déclaré que cette collaboration avec NVIDIA et Google DeepMind s’inscrit dans la vision de Disney de rendre ses personnages plus réalistes et interactifs, grâce à des technologies innovantes. Huang a également profité de l’événement pour annoncer le lancement de « Isaac GR00T N1 », un robot humanoïde open source, premier d’une série de modèles personnalisables que NVIDIA développe pour soutenir les développeurs de robots à l’échelle mondiale.

Alors que les avancées en intelligence artificielle s’accélèrent, les robots deviennent de plus en plus sophistiqués. NVIDIA s’impose comme leader dans ce domaine, grâce à ses processeurs puissants, désormais au cœur de nombreuses applications modernes.

Dans une déclaration audacieuse, Jensen Huang a prédit que les robots remplaceront les ouvriers d’usine dans quelques années, et non dans des décennies, illustrant la rapidité fulgurante de cette évolution.

En conclusion de la conférence, Huang s’est tourné vers le robot pour lui adresser une salutation chaleureuse :

« Très bien, Blue. Rentrons à la maison. « Excellent travail ! »

Alors que Disney s’apprête à intégrer cette technologie dans ses parcs, une question demeure :

Sommes-nous aux portes d’un avenir où les robots deviendront des piliers du monde du divertissement ?