Google annonce une nouvelle fonctionnalité alimentée par l’intelligence artificielle

Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité alimentée par l’intelligence artificielle, basée sur le chatbot « Gemini », permettant d’ajouter des événements à « Google Agenda » en fonction des détails envoyés par e-mail dans « Gmail ».

Les e-mails que « Gemini » estime décrire des événements recevront un nouveau bouton « Ajouter à l’agenda » (Add To Calendar), qui déclenchera automatiquement le processus d’ajout à l’agenda.

En cliquant sur ce bouton, la barre latérale de discussion de « Gemini » s’ouvrira pour confirmer l’ajout de l’événement. Un bouton d’édition sera disponible si l’utilisateur souhaite modifier certains détails, selon un rapport du site spécialisé « The Verge », consulté par « Al Arabiya Business ».

Actuellement, les utilisateurs de « Gmail » peuvent déjà ajouter des événements en utilisant le panneau latéral de « Gemini », mais avec cette nouvelle fonctionnalité, tout se fera automatiquement.

Cette nouveauté rappelle les anciennes fonctionnalités de « Google » qui n’étaient pas basées sur l’intelligence artificielle et qui permettaient d’ajouter ou de mettre à jour automatiquement « Google Agenda » en fonction de certains types d’e-mails liés aux rendez-vous ou aux voyages.

Google a précisé que cette nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement pour les utilisateurs professionnels, d’entreprise et éducatifs de « Workspace », ainsi que pour les abonnés à « Google One AI Premium ».

L’entreprise a également indiqué que cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement en anglais et sur le Web. De plus, l’événement créé via le bouton « Ajouter à l’agenda » n’inclura pas d’autres invités.

La fonctionnalité « Ajouter à l’agenda » est le dernier outil alimenté par « Gemini » à être intégré dans « Gmail ». En juin 2024, Google avait déjà ajouté de nouvelles capacités à « Gmail » sur le Web pour aider les utilisateurs à rédiger des e-mails, résumer des conversations par e-mail, poser des questions et rechercher des informations spécifiques dans les messages de leur boîte de réception.