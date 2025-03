Un modèle original de E.T. mis aux enchères chez Sotheby’s à New York

Un rare exemplaire de l’extraterrestre le plus célèbre du cinéma, utilisé pour le tournage du film E.T. de Steven Spielberg, est proposé aux enchères en ligne jusqu’au 3 avril 2025 par la maison Sotheby’s. Ce modèle physique, conçu par le maître des effets spéciaux Carlo Rambaldi, est estimé entre 600 000 et 900 000 dollars, soit environ 550 000 à 830 000 euros. Mesurant un peu plus d’un mètre, il provient de la collection personnelle de Rambaldi, trois fois oscarisé pour son travail sur des films emblématiques comme Rencontres du troisième type, King Kong (1976) et Dune (1984).

Selon Sotheby’s, cette création incarne “l’art d’une époque révolue”, avant l’essor des effets spéciaux numériques. Conçu pour être animé mécaniquement, ce modèle de E.T. pouvait reproduire jusqu’à 150 mouvements différents, du froncement de sourcils à l’allongement du cou. Une véritable prouesse technologique pour l’époque. Dans une vidéo de présentation, la commissaire-priseuse Cassandra Hatton le décrit comme “une pièce de nostalgie emblématique de l’histoire d’Hollywood”.

Un objet culte pour les passionnés de cinéma

Ce n’est pas la première fois qu’un objet lié à E.T. suscite l’engouement des collectionneurs. En décembre 2022, une figurine articulée ayant servi au tournage avait été adjugée 2,6 millions de dollars lors d’une vente organisée par Julien’s Auctions et Turner Classic Movies. Un autre modèle de l’extraterrestre, plus simple, avait trouvé preneur pour 125 000 dollars.

Cette vente s’inscrit dans une exposition plus large dédiée aux accessoires de cinéma organisée par Sotheby’s à New York, qui propose également d’autres pièces issues de l’univers de Carlo Rambaldi. Parmi elles, deux maquettes de vers de sable créés pour Dune de David Lynch. Autant d’objets rares qui témoignent de l’inventivité des artistes d’effets spéciaux de l’ère pré-numérique, et qui ravivent la nostalgie des cinéphiles pour un cinéma d’artisanat et d’imaginaire tangible.