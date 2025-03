Un jeudi sous le soleil pour la majorité du pays

Ce jeudi 20 mars, le printemps s’installe avec des températures dignes d’un début de mois de mai sur une grande partie de la France. Le soleil règne sur les trois quarts du pays, notamment dans le nord et l’ouest, où les températures peuvent atteindre 20°C. Seule exception à ce tableau printanier : l’Occitanie, où l’ambiance reste bien plus automnale avec des pluies intermittentes et un vent puissant.

Dès la matinée, les contrastes sont marqués. Tandis que les régions du nord-est connaissent encore un peu de fraîcheur avec 0°C à Colmar, le Languedoc-Roussillon subit un temps gris et humide. Le vent d’autan souffle fort, avec des rafales atteignant jusqu’à 110 km/h dans le Midi Toulousain. L’après-midi, la douceur s’impose partout sauf en Occitanie, où l’humidité et le vent persistent, limitant la montée des températures.

En soirée, les nuages gagnent du terrain sur la façade atlantique et le sud-ouest, tandis que le mauvais temps continue d’affecter le golfe du Lion et le sud du Massif central. La tendance pour les prochains jours annonce une dégradation progressive, avec un retour des pluies dès vendredi par l’ouest et une baisse des températures attendue pour le week-end.