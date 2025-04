Un incendie ravage une aile de l’hôtel de Cristiano Ronaldo à Marrakech

Un incendie majeur s’est déclaré samedi soir à l’intérieur de l’hôtel du célèbre footballeur portugais Cristiano Ronaldo, situé dans la ville rouge de Marrakech, au Maroc.

Selon le site Zanka 20, le feu a éclaté dans une des chambres de l’hôtel Pestana, situé sur l’avenue Menara M, dans le quartier Gueliz de Marrakech.

D’après les premières informations, l’incendie a provoqué une grande panique parmi les clients de l’hôtel, classé 4 étoiles. Dès l’apparition du sinistre, les équipes de la protection civile sont intervenues rapidement et ont réussi à maîtriser les flammes, empêchant leur propagation au reste de l’hôtel.

Aucune victime n’a été déplorée parmi les clients ou le personnel de l’hôtel, mais les dégâts matériels se limitent aux installations de l’hôtel. Les dommages ont touché la chambre concernée ainsi qu’une partie de l’étage au-dessus, au troisième étage, et une partie des équipements du restaurant situé au rez-de-chaussée.

L’hôtel de Cristiano Ronaldo est l’une des destinations haut de gamme de la ville de Marrakech, attirant de nombreux touristes du monde entier.

L’incendie a provoqué une mobilisation importante des services de la protection civile, des autorités locales et des forces de sécurité, et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et circonstances de l’incident.