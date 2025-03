Un homme tué dans un raid israélien sur une voiture au sud du liban

Un homme a été tué dans une frappe israélienne visant une voiture dans le sud du Liban, tôt dimanche, selon le ministère de la Santé, bien qu’un cessez-le-feu soit en place entre le Hezbollah et Israël.



Le ministère a déclaré, dans un communiqué rapporté par l’agence nationale d’information, que « l’attaque israélienne contre une voiture dans le village de Yatar a entraîné la mort d’un citoyen et blessé un autre ».



L’agence a précisé que la frappe a été réalisée par un drone vers 2 heures du matin (00:00 GMT) sur une « voiture tout-terrain (…) sur la route du village de Yatar dans le district de Bent Jbeil ».



Pour sa part, Avichai Adraee, porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré que l’armée avait mené une attaque plus tôt dans la journée, tuant deux membres du Hezbollah.



Il a ajouté sur son compte de la plateforme « X » que les deux membres « étaient impliqués dans des activités de reconnaissance et de direction des opérations… dans les régions de Yatar et Mays al-Jabal, au sud du Liban ». Il a ajouté que ces activités constituaient une violation des accords entre Israël et le Liban.



Cela survient après la mort d’un homme dans un raid israélien ciblant une voiture dans le sud du Liban, selon le ministère de la Santé, tandis que l’armée israélienne a déclaré avoir ciblé « un terroriste du Hezbollah impliqué dans des activités terroristes dans la région de Kfarkila, au sud du Liban ».



Malgré l’accord de cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël du 27 novembre, facilité par les États-Unis, après un affrontement de plus d’un an, Israël continue de mener des frappes aériennes sur plusieurs zones du sud et de l’est du Liban.



Israël déclare qu’il cible les éléments et installations du Hezbollah, affirmant qu’il ne permettra pas au groupe de reconstruire ses capacités après la guerre.



Bien que la période pour le retrait des troupes israéliennes du sud du Liban en vertu de l’accord de cessez-le-feu ait expiré le 18 février, Israël maintient sa présence sur cinq points stratégiques au sud du Liban le long de la frontière, ce qui lui permet de superviser les villes frontalières libanaises et les zones adjacentes du côté israélien, afin de s’assurer « qu’il n’y a pas de menace immédiate », selon Tel Aviv.



L’accord de cessez-le-feu, conclu sous médiation américaine, a mis fin aux combats entre le Hezbollah et Israël. Il stipule le retrait des forces israéliennes du sud du Liban et le retrait du Hezbollah au nord du fleuve Litani, à environ 30 kilomètres de la frontière, en échange du renforcement du déploiement de l’armée libanaise et des forces de l’ONU (FINUL) dans la région.



La députée envoyée américaine pour le Moyen-Orient, Morgan Ortagus, a annoncé mardi que des efforts diplomatiques étaient en cours avec le Liban et Israël par le biais de trois groupes de travail pour résoudre les questions en suspens entre les deux pays, y compris le retrait des cinq points.