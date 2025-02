« Un enregistrement audio terrifiant documente le moment de l’explosion du sous-marin ‘Titan’

L’Administration nationale océanique et atmosphérique (NOAA) a révélé un enregistrement audio terrifiant du moment où le sous-marin Titan a explosé, tuant instantanément les cinq passagers à bord.

L’enregistrement, publié pour la première fois le vendredi 7 février, contient des bruits blancs perturbés suivis du bruit d’une forte explosion et d’un écho, avant que le son ne revienne à un état perturbé.

Les responsables ont déclaré que l’explosion était le bruit de la déflagration du sous-marin avant qu’il n’atteigne le site de l’épave du Titanic au fond de l’océan Atlantique Nord, le 18 juin 2023.

Cet enregistrement de 20 secondes a été capturé par un appareil d’enregistrement sonore immergé, situé à environ 900 miles du lieu où le sous-marin, appartenant à la société OceanGate, s’est effondré sous la pression de l’eau.

Les garde-côtes américains ont déclaré que cet enregistrement révélait « la signature sonore suspecte de l’explosion du sous-marin Titan ».

À bord du sous-marin se trouvaient cinq personnes : le milliardaire britannique Hamish Harding (58 ans), Shahzada Dawood (48 ans) et son fils Suleman Dawood (19 ans), d’origine pakistanaise, le pilote de la marine française Paul-Henri Nargeolet (77 ans), et le PDG d’OceanGate, Stockton Rush. Tous ont perdu la vie dans l’accident.

Le navire-mère du Titan avait perdu le contact avec le sous-marin moins de deux heures après la plongée, déclenchant une recherche effrénée qui a duré quatre jours pour retrouver le sous-marin disparu, avant que son épave ne soit retrouvée au fond de la mer.

Les enquêtes menées par les garde-côtes sur cette catastrophe mortelle ont révélé que le sous-marin présentait de nombreuses défaillances structurelles et des risques de sécurité, et qu’il n’avait pas été soumis à une révision indépendante, comme cela est habituellement requis avant une plongée en haute mer. »