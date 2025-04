Un dimanche lumineux mais plus frais au nord sous l’effet de la bise

Ce dimanche 6 avril s’annonce largement ensoleillé sur la majeure partie du pays. Après quelques brumes matinales localisées, notamment au sud de la Garonne et sur les littoraux varois et corses, le ciel se dégage rapidement. Le soleil s’impose dès les premières heures sur les trois quarts du territoire, avec des températures matinales comprises entre 3°C dans les Ardennes et jusqu’à 15°C dans le Roussillon.

Le retour du vent dans l’Est et en Méditerranée

Au fil de la journée, les conditions anticycloniques maintiennent un temps sec et lumineux. Quelques nuages cumulus, parfois porteurs d’averses, pourront se former sur les massifs pyrénéens et alpins. Dans le sud, mistral et tramontane se lèvent en Méditerranée, tandis qu’un vent de nord-est — la bise — souffle sur l’Alsace, la Bourgogne et le Lyonnais, contribuant à une nette sensation de fraîcheur sur la moitié est du pays.

Un contraste marqué entre nord et sud

Si les maximales peinent à dépasser les 12°C entre Metz et Strasbourg, elles atteignent en revanche 25°C localement en Languedoc. Sur la majorité du territoire, les températures oscillent agréablement entre 18 et 21°C. Le contraste est donc marqué entre les régions septentrionales, refroidies par le vent, et celles du sud, baignées d’une douceur printanière.

En fin de journée, la fraîcheur se fait rapidement sentir sur l’Est, où les températures chutent avec la tombée de la nuit. Ailleurs, notamment dans le sud-ouest et sur les côtes atlantiques, l’ambiance reste clémente, propice aux sorties nocturnes ou aux dîners en terrasse.

La tendance pour la semaine prochaine s’oriente vers un maintien du beau temps, malgré une baisse généralisée des températures. Le vent de nord-est persistera, favorisant un risque de gelée blanche au petit matin sur certaines régions. Tandis que l’Ouest bénéficiera d’un ciel dégagé, les nuages pourraient être plus nombreux près des frontières de l’Est et autour de la Méditerranée.