Un diamant de 20 millions de dollars en tournée mondiale avant sa mise aux enchères

Nommé le Bleu Méditerranée, ce diamant exceptionnel de 10,03 carats a été dévoilé mardi 8 avril à Abou Dhabi, première étape d’une tournée internationale avant sa mise en vente à Genève à la mi-mai. Sa valeur est estimée à environ 20 millions de dollars.

Une pierre rare dans une collection hors normes

Selon Sotheby’s, qui organisera la vente aux enchères, le Bleu Méditerranée est « au sommet de la pyramide de la rareté ». Les diamants bleus naturels, d’une telle pureté et de ce poids, se comptent en effet sur les doigts d’une main. La pierre, taillée avec précision, sera exposée successivement à Taipei, Hong Kong et New York avant de rejoindre Genève, où elle sera le lot phare d’une vente exceptionnelle. La collection dans laquelle il s’inscrit est estimée à près de 100 millions de dollars.

Des pierres de plus de 100 carats

Elle comprend également certains des plus gros diamants blancs les plus purs jamais proposés, le deuxième plus gros diamant rouge connu à ce jour, ainsi que plusieurs pierres de plus de 100 carats, un spectaculaire pendentif en diamant brun de 100,26 carats monté sur un collier serti de diamants blancs. Pour Quig Bruning, responsable de la joaillerie chez Sotheby’s pour l’Amérique du Nord, l’Europe et le Moyen-Orient, cette tournée reflète un recentrage du marché du luxe. « Les pays du Golfe sont au cœur des grandes orientations du marché », a-t-il précisé à Abou Dhabi. Grâce à leurs ressources naturelles, une fiscalité avantageuse et des infrastructures de premier plan, notamment à Dubaï, ces États attirent désormais les plus grandes fortunes du globe.