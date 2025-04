« Un Dernier pour la Route  » de Francesco Sossai entre en scène à Cannes

Le réalisateur italien Francesco Sossai sera pour la première fois en sélection officielle au Festival de Cannes avec Un Dernier pour la Route, une œuvre singulière attendue dans la section Un Certain Regard 2025.

Une virée alcoolisée qui devient une leçon de vie

Francesco Sossai, cinéaste formé à la Deutsche Film- und Fernsehakademie de Berlin, revient sur la Croisette avec son premier long-métrage en sélection officielle. Son film Un Dernier pour la Route (Le città di pianura), coproduit par l’Italie et l’Allemagne, fera sa première mondiale lors de la 78e édition du Festival de Cannes dans la prestigieuse section Un Certain Regard.

Le récit, coécrit avec Adriano Candiago, met en scène deux quinquagénaires fauchés, Carlobianchi et Doriano, interprétés par Sergio Romano et Pierpaolo Capovilla, qui n’ont qu’une obsession : trouver un dernier bar pour boire un dernier verre. Au cours d’une nuit décousue à travers les plaines vénitiennes, ils croisent la route de Giulio (Filippo Scotti), un étudiant en architecture réservé. Cette rencontre improbable entre deux mentors déjantés et un jeune homme en quête de repères va profondément bouleverser la manière dont Giulio perçoit l’amour, la vie et l’avenir.

Présenté comme un road movie aux allures de cuite existentielle, le film mêle errance nocturne, amitié intergénérationnelle et mélancolie discrète. Dans un style contemplatif et naturaliste, Sossai poursuit sa recherche d’un cinéma humaniste, à l’image de ses précédents travaux (The Birthday Party, Other Cannibals), déjà salués dans de nombreux festivals européens.

Une production ambitieuse entre l’Italie et l’Allemagne

Produit par Marta Donzelli et Gregorio Paonessa pour Vivo Film, en collaboration avec Rai Cinema, Un Dernier pour la Route bénéficie également du soutien de la société allemande Maze Pictures. Le film a été soutenu par Eurimages, le ministère italien de la Culture (MIC) et la région de Vénétie, ainsi que par plusieurs institutions allemandes.

Côté technique, on retrouve des noms reconnus comme Paolo Cottignola au montage (lauréat du David di Donatello), Massimiliano Kuveiller à la photographie, et une bande originale signée Krano. Le film compte également dans ses rangs les acteurs Roberto Citran et Andrea Pennacchi, et une équipe artistique majoritairement italo-allemande.

Si la sortie en salle en France n’a pas encore été annoncée, sa projection à Cannes promet déjà de faire de Un Dernier pour la Route une œuvre remarquée dans le paysage du cinéma d’auteur européen.